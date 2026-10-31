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Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая

Анна Косик
31 октября 2026, 12:12
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Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако пока большинство жителей столицы остались без света.
Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая
Россия продолжает энергетический террор против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • РФ атаковала ТЭЦ в нескольких областях Украины
  • В результате российских обстрелов без света остались тысячи украинцев
  • Некоторым киевлянам будут включать свет днем всего на 1,5 часа

Вечером 30 октября страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырем электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанес удар по ТЭЦ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, также в Днепре и Харькове были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепровской области Россия атаковала и объект газораспределения.

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"После этих российских ударов сложилась сложная ситуация с электроснабжением в наших регионах. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепре и области. Без света ещё более 80 тысяч семей в Киевской области. Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и делают все для восстановления электроснабжения", - подчеркнул глава государства.

В ДТЭК сообщили, что по состоянию на утро в Киеве и области действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая
Сообщения о стабилизационных отключениях в Киеве / фото: скриншот

В сети тем временем жители Киева пишут, что в некоторых районах столицы электроэнергию будут подавать сегодня всего 1,5 часа в день. В большинстве районов, согласно графикам, света не будет по 15–17,5 часов в сутки.

Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая
Отключения света в Киеве / фото: скриншот

По данным информационного канала об отключениях электроэнергии и воды в Киеве и области, ориентировочная ситуация со светом следующая:

  • Дарницкий район – 14% с электричеством
  • Деснянский район – 23% с электричеством
  • Днепровский район – 32% с электричеством
  • Голосеевский район – 42% с электричеством
  • Оболонский район – 22% с электричеством
  • Печерский район – 45% с электричеством
  • Подольский район – 10% с электричеством
  • Святошинский район – 33% с электричеством
  • Соломенский район – 59% с электричеством
  • Шевченковский район – 36% с электричеством
Свет отключают почти на весь день: РФ атаковала ТЭЦ, ситуация в Киеве критическая
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В Украине могут ввести графики отключения воды

Главред писал, что, по словам директора Ассоциации "Укрводоканалекология" Александра Шкиня, в Украине могут ввести графики подачи воды во время длительных обесточений.

Хотя автономные источники питания могут поддерживать давление в сети, его может не хватать для подачи воды на верхние этажи многоэтажек. В то же время Шкинь отметил, что в большинстве городов, по крайней мере, раз в сутки на несколько часов вода будет всегда.

Отключения света в Украине – последние новости

Напомним, Главред писал, что в субботу, 31 октября, в части областей Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей из-за атак РФ на энергообъекты.

Ранее, 30 октября, Россия атаковала Днепр с помощью дронов. В результате вражеского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

Накануне Россия в ночь на 23 октября и утром в пятницу атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате ударов более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения

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Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

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