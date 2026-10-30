Из-за атаки РФ в Днепре блэкаут: почти весь общественный транспорт остановился

Местным жителям рекомендуют оставаться дома из-за критической ситуации в энергосистеме.

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У десятков тысяч жителей Днепропетровской области отключили свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Россия ночью атаковала Днепр

Из-за вражеской атаки областной центр и прилегающие населенные пункты остались без электричества

Энергосистема не выдержала нагрузки из-за новых повреждений

В ночь на 30 октября страна-агрессор Россия атаковала Днепр. Из-за вражеского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, энергетики работали всю ночь и к 06:38 восстановили электроснабжение части потребителей Днепропетровской области, оставшихся без света из-за вражеских атак.

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Однако уже в 07:22 Днепр снова оказался обесточенным. Энергосистема из-за повреждений, нанесенных вражескими ударами, не выдержала нагрузки. Поэтому основные системы жизнеобеспечения города перешли на работу от генераторов.

В ДТЭК сообщили, что в Днепре, прилегающих к областному центру районах и в части Павлоградского района по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.

"В области серьезно повреждено оборудование в результате атак врага. Энергетики работали всю ночь и продолжают работать сейчас, чтобы как можно быстрее восстановить питание объектов критической инфраструктуры и вернуть свет в дома. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - добавили в компании.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Мэр города Борис Филатов подтвердил, что в Днепре произошел блэкаут, и попросил местных жителей оставаться дома, если есть такая возможность, поскольку, кроме автобусов, никакой электротранспорт не работает: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро.

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Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, если масштабные отключения повторятся, последствия для разных областей страны могут существенно различаться.

Критические регионы остаются прежними - Киевская область или центральный регион, который охватывает соседние области. Далее следуют Чернигов, Сумская область, Харьков, Одесская область, Запорожье, Днепр. Львов также находится в критической ситуации, поскольку там есть объекты, которые могут пострадать от ракетных ударов, и там могут возникнуть более длительные перебои с электроэнергией.

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Напомним, Главред писал, что вечером 29 октября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. После взрывов в значительной части города пропало электричество. В некоторых районах вместе со светом прекратилось и водоснабжение.

Утром 29 октября Россия атаковала вокзал в Днепре реактивным БПЛА. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 "Днепр-Запорожье". В результате атаки погибли и пострадали люди.

Накануне стало известно, что 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранение.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, сообщает Википедия.

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