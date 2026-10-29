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Зачем лить уксус в раковину: простой трюк поможет решить одну проблему

Руслана Заклинская
29 октября 2026, 18:01
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Избавиться от известкового налета на кухонной раковине можно с помощью простого домашнего средства.
Зачем лить уксус в раковину: простой трюк поможет решить одну проблему
Как очистить раковину от известкового налета / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чем идет речь в материале:

  • Как почистить раковину уксусом без агрессивной химии
  • Сколько уксуса нужно для очистки раковины
  • Какие поверхности нельзя чистить уксусом

Со временем на кухонной раковине могут появляться пятна и известковый налет, особенно если вода содержит много минералов. Чтобы избавиться от загрязнений, не обязательно использовать агрессивные чистящие средства.

Главред узнал, как правильно использовать уксус и каких мер предосторожности следует соблюдать.

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Как почистить раковину уксусом

Уксус считается одной из бытовых альтернатив агрессивным чистящим средствам. Как пишет El Cronista, в руководстве IFAS Extension при Университете Флориды отмечается, что разбавленный уксус можно использовать для уборки, в частности для очистки кухонной раковины.

Специалисты рекомендуют добавлять полстакана белого уксуса на один галлон воды - примерно 3,8 литра. Полученным раствором можно протирать поверхности, устойчивые к воздействию кислоты, чтобы удалить загрязнения и минеральные отложения.

Помогает ли уксус удалить известковый налет

Уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает размягчить минеральные отложения, в частности следы жесткой воды. Его также можно использовать для обработки отдельных пятен ржавчины, однако результат зависит от характера загрязнения и материала поверхности.

В то же время уксус подходит не для всех раковин. Кислота может повредить некоторые материалы, поэтому перед очисткой стоит проверить рекомендации производителя. Также желательно сначала нанести раствор на небольшой незаметный участок и убедиться, что поверхность не меняет цвет.

Что нужно знать перед использованием уксуса

Специалисты IFAS Extension советуют соблюдать несколько правил при использовании бытовых чистящих средств:

  1. Проверяйте совместимость средства с материалом поверхности.
  2. Читайте инструкции на этикетках бытовой химии.
  3. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
  4. Используйте защитные перчатки, если это требуется для данного средства.
  5. Храните растворы в недоступном для детей месте и не переливайте их в бутылки из-под напитков.

Особенно важно не смешивать уксус с другими чистящими средствами. В частности, уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами, поскольку такая комбинация может привести к выделению опасного газа. Также не следует смешивать бытовую химию наугад - это может вызвать опасную реакцию.

Разбавленный уксус может стать доступной альтернативой для очистки раковины от некоторых загрязнений и следов жесткой воды. Однако перед применением важно убедиться, что материал поверхности выдерживает контакт с кислотой.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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