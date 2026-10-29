Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 30 октября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 30 октября.

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Курс валют в Украине на 30 октября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

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Каким будет курс валют в пятницу

Какая новая стоимость евро

На пятницу, 30 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро начали дешеветь, а стоимость злотого немного выросла. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,52 грн/долл. При этом 29 октября валюта стоила 45,59 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 7 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 30 октября установлен на уровне 50,67 грн/евро, что на 9 копеек меньше, чем в четверг (50,76 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на пятницу установлен на уровне 11,53 грн/злотый. 29 октября эта валюта стоила 11,52 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 1 копейку.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 8 ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе валютный рынок будет балансировать между военными рисками, инфляционным давлением и стабилизационными мерами Нацбанка.

По его словам, в период с 2 по 8 ноября спрос на валюту на межбанковском рынке может превышать предложение на 20–25 %. Поэтому Нацбанк вряд ли сможет существенно сократить свое присутствие на рынке.

"По нашим прогнозам, в период со 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. И хотя ситуация будет оставаться достаточно динамичной, резких курсовых колебаний пока не ожидается", - подчеркнул банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% своей стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

Банкир Тарас Лесовой прогнозировал, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупреждал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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