30 октября нельзя сплетничать и конфликтовать: какой церковный праздник

30 октября следует избегать конфликтов, оскорбительных высказываний, сплетен и осуждения.

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Какой церковный праздник 30 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 30 октября

Что можно делать 30 октября

Что нельзя делать 30 октября

В пятницу, 30 октября, православные верующие чтят память святых мучеников Зиновия и его сестры Зиновии. Они жили во времена правления римского императора Диоклетиана, когда христиане подвергались жестоким гонениям за отказ поклоняться языческим богам. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 октября

Согласно церковному преданию, Зиновий был епископом и открыто исповедовал христианство. Когда местные власти узнали о его вере и деятельности, святого схватили и привели на суд. Правитель пытался заставить его отречься от Христа, обещая взамен богатство, почести и спокойную жизнь.

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Однако Зиновий не поддался на уговоры и угрозы. Он заявил о своей вере в Иисуса Христа и отказался приносить жертвы языческим божествам.

Узнав об аресте брата, Зиновия добровольно пришла к нему. Она также открыто исповедовала христианство и не захотела оставлять брата одного перед лицом испытаний. За свою веру женщина тоже оказалась под стражей.

По церковному преданию, обоих подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отказаться от христианских убеждений. Но ни Зиновий, ни его сестра не отступили от своей веры.

В итоге брата и сестру приговорили к смерти. Они приняли мученическую кончину приблизительно в 285 году.

Приметы 30 октября

Если кот крепко спит - вскоре потеплеет.

Если гуси машут крыльями - следует ожидать дождя.

Если на небе мало звезд - близится ненастье или метель.

Что нельзя делать 30 октября

В день церковного почитания святых верующим советуют уделять внимание своему духовному состоянию, питать добрые мысли и сохранять спокойствие. В этот день следует избегать конфликтов, оскорбительных высказываний, сплетен и осуждения. По христианским наставлениям, не следует подвергаться зависти, алчности, злобе или лености. Также не стоит оставлять без поддержки обращающихся за помощью людей.

Что можно делать 30 октября

В народном календаре 30 октября иногда называют днем синиц. Считается, что именно в конце октября ближе к людским домам перебираются птицы, которые ищут пищу и укрытие от холодов. Среди них синицы, снегуры и омелюхи. Увидеть синицу в этот день считали хорошим знаком, обещающим удачу, а прилет целой стайки птиц во двор связывали с благополучием и достатком в семье в течение года.

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