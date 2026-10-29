"Не стоило говорить правду": Трампа высмеяли за слова о деле Майка Тайсона

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Трампа высмеяли за слова о Тайсоне / Коллаж Главред, фото Instagram/miketyson

Президент США Дональд Трамп оказался в центре критики после высказываний о судебном процессе над бывшим боксером Майком Тайсоном.

В документальном сериале Netflix под названием TYSON американский лидер поделился мнением о том, стоило ли спортсмену давать показания на суде по делу об изнасиловании.

Как пишет RadarOnline, слова Трампа вызвали насмешки в интернете. Критики обратили внимание на то, что президент фактически рассуждал о том, как Тайсону следовало вести себя во время судебного разбирательства.

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Что Трамп сказал о деле Тайсона

В документальном проекте Трамп заявил, что боксеру, вероятно, не стоило выступать в суде. При этом президент отметил, что не считает показания Тайсона неудачными, но предположил, что его стремление говорить правду в итоге сыграло против него.

"Думаю, Майку не следовало давать показания", - сказал Трамп в фильме.

Эти комментарии вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи высмеяли президента, назвав его своеобразным советчиком по делам о сексуальном насилии. Один из критиков отметил, что ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне собственных судебных разбирательств Трампа.

За что Майка Тайсона осудили

В 1992 году Майка Тайсона признали виновным в изнасиловании 18-летней участницы конкурса красоты Дезире Вашингтон. Инцидент произошел в Индианаполисе в июле 1991 года. Боксера приговорили к шести годам лишения свободы, однако он провел в заключении около трех лет и вышел на свободу в марте 1995 года.

Во время судебного процесса Тайсон утверждал, что интимная связь была добровольной. Он продолжает отрицать обвинения и в документальном сериале настаивает на своей версии событий.

В фильме также представлены свидетельства врача, осматривавшего Вашингтон после произошедшего, и других людей, чьи показания фигурировали в деле. В частности, бывшая водитель Тайсона Вирджиния Фостер рассказывала, что девушка выглядела потрясенной, когда вернулась в лимузин.

Трампа и Тайсона связывает многолетняя дружба

Отношения Трампа и Тайсона начались задолго до президентства политика. В конце 1980-х и начале 1990-х годов будущий глава Белого дома участвовал в организации нескольких крупных боксерских поединков Тайсона. Некоторые из них проходили в Атлантик-Сити, в комплексе, связанном с Trump Plaza.

Несмотря на скандалы вокруг спортсмена, мужчины сохранили хорошие отношения. Недавно Тайсон появился на предвыборном мероприятии Трампа в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, и публично поддержал президента, назвав его "моим президентом".

Почему высказывания президента вызвали новую волну критики

В публикации RadarOnline отмечается, что слова Трампа прозвучали на фоне внимания к его собственной истории судебных разбирательств. В 2023 году гражданское жюри признало его ответственным за сексуальное насилие в отношении писательницы Э. Джин Кэрролл и клевету. Это решение не было уголовным приговором.

Кроме того, издание упоминает новый доклад демократов из юридического комитета Палаты представителей, в котором содержатся обвинения в адрес Трампа в связи с предполагаемым инцидентом 1993 года. Эти утверждения следует рассматривать именно как обвинения, а не как установленный судом факт.

На этом фоне комментарии президента о том, как Тайсону следовало вести себя во время процесса, стали поводом для новых насмешек и политических споров.

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