Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и масштаб отключений по конкретному адресу следует уточнять.

https://glavred.info/energy/svitlo-vimikatimut-do-kincya-dobi-uk-10807787.html Ссылка скопирована

Отключение света 29 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

29 октября в Украине будут действовать графики отключения света

Ограничения для всех потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59

Причина отключений - последствия российских атак на энергообъекты

В четверг, 29 октября, в некоторых областях Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергообъекты. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

По данным компании, для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Их будут применять с 06:00 до 23:59.

видео дня

В этот же период для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в компании.

Энергетики также призвали экономно расходовать электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.

Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта

Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности сбалансировать энергосистему будут ограниченными.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.

Электроэнергия / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Главред писал, что в четверг, 15 октября, в некоторых регионах Украины применялись графики почасовых отключений электроэнергии с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составлял от 0,5 до 1,5 очереди.

Ранее сообщалось, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.

Напомним, ДТЭК сообщало об аварийных отключениях электроэнергии после российской атаки. Киевская городская государственная администрация призвала ограничить использование мощных приборов из-за масштабного отключения электроэнергии в Киеве и остановки электротранспорта.

Читайте больше новостей:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред