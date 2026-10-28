Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

Что известно:
- 29 октября в Украине будут действовать графики отключения света
- Ограничения для всех потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59
- Причина отключений - последствия российских атак на энергообъекты
В четверг, 29 октября, в некоторых областях Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских атак на энергообъекты. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
По данным компании, для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Их будут применять с 06:00 до 23:59.
В этот же период для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в компании.
Энергетики также призвали экономно расходовать электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.
Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта
Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.
По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.
Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности сбалансировать энергосистему будут ограниченными.
"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.
Отключения света - последние новости
Главред писал, что в четверг, 15 октября, в некоторых регионах Украины применялись графики почасовых отключений электроэнергии с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составлял от 0,5 до 1,5 очереди.
Ранее сообщалось, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.
Напомним, ДТЭК сообщало об аварийных отключениях электроэнергии после российской атаки. Киевская городская государственная администрация призвала ограничить использование мощных приборов из-за масштабного отключения электроэнергии в Киеве и остановки электротранспорта.
Читайте больше новостей:
- Украина может вернуться к ночному светомаскировке: "Флеш" раскрыл причину
- Потеряли маму и родной дом: Lytvyn Foundation купил квартиру для сестер из Дружковки
- Министр Калашник: в Киеве ограничат цены на такси во время воздушных тревог
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред