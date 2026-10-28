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Удар по "Азоту": Коваленко объяснил, чем завод важен для ВПК России

Александр Коваленко
28 октября 2026, 19:10
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Новомосковский "Азот" снабжает сырьем производство взрывчатки: обозреватель назвал ключевой продукт завода и поставки заводу Свердлова.
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Удар по заводу "Азот" и его важность для ВПК россии…

Новомосковская акционерная компания "Азот" в Тульской области - это не просто завод минеральных удобрений, а крупное предприятие базовой химии, часть продукции которого используется в цепочках снабжения российской оборонной промышленности.

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Главная причина его стратегической значимости - азотная кислота и её роль в производстве взрывчатых веществ для боеприпасов.

НАК "Азот" выпускает аммиак, нитрат аммония, карбамид, метанол и другие продукты. В 2023 году компания сообщала о поставках продукции более чем в 60 стран.

Аммиак - базовое сырьё для азотной химии. Используется в производстве азотной кислоты и удобрений, поэтому его значение выходит далеко за пределы сельского хозяйства.

Азотная кислота - один из наиболее значимых для ВПК продуктов предприятия. Применяется в химическом синтезе, в том числе при получении компонентов некоторых мощных взрывчатых веществ.

Аммиачная селитра - прежде всего минеральное удобрение, но также сырьё для промышленных взрывчатых составов. Сам факт её производства не означает, что завод выпускает военные боеприпасы.

Метанол и другая химическая продукция - используются как сырьё и реагенты в различных отраслях. Их оборонное значение зависит от конкретной технологической цепочки и конечного потребителя.

Здесь важен принцип – "Азот" не обязательно производит готовую взрывчатку сам. Его роль - обеспечивать сырьём предприятия следующего звена, которые выпускают энергетические материалы.

Значение новомосковского "Азота" для российского ВПК заключается, прежде всего, в обеспечении химическим сырьём производства взрывчатых веществ. Наиболее весомое доказательство - зафиксированные поставки почти 5 тысяч тонн азотной кислоты заводу имени Свердлова в 2022–2024 годах. Данные 2026 года дополнительно указывают на высокую концентрацию поставок этого реагента среди ограниченного числа российских предприятий.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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