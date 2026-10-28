При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

Эксперты объяснили, как температура влияет на расход стиральной машины.

https://glavred.info/lifehack/pri-kakoy-temperature-stirat-odezhdu-i-bele-chtoby-sekonomit-na-schetah-za-svet-10807577.html Ссылка скопирована

Простые правила стирки, которые помогут сэкономить на счетах за электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему стирка при 30 градусах помогает экономить электроэнергию

Какие вещи нужно стирать при 60 градусах и выше

Стирка при 30 градусах в стиральной машине потребляет примерно в три раза меньше электроэнергии, чем при 60 градусах. Однако полностью отказываться от стирки в горячей воде не стоит.

Главред узнал, что эксперты издания Kertvár объяснили, как экономить на стирке одежды и какие вещи нельзя стирать при низких температурах.

видео дня

При какой температуре стоит стирать большинство вещей, чтобы экономить

Руководитель британской электротехнической компании Джеймс Гаррисон советует выбирать 30 градусов для стирки повседневной одежды, чтобы снизить счета за электричество.

По данным калькулятора стиральных машин Боннского университета, один цикл при 30 градусах потребляет 0,29 кВт⋅ч, при 40 - 0,49, при 60 - 0,9, а при 90 - 1,47 кВт·ч.

"Таким образом, стирка при 30 градусах обходится примерно в три раза дешевле, чем стирка при 60 градусах", - отмечают специалисты.

Когда без горячей воды не обойтись

Исследовательница Лондонской школы гигиены и тропической медицины и консультант Международного форума по домашней гигиене (IFH) Салли Блумфилд советует стирать при 60 градусах и выше кухонные полотенца, спортивную одежду, многоразовые подгузники и сильно загрязнённые вещи.

Верхнюю одежду, брюки, юбки и куртки можно стирать при 40 градусах и ниже жидким средством без отбеливателя. Носки, нижнее и постельное белье, а также банные полотенца допустимо стирать при 30–40 градусах, но только с порошком или капсулами, содержащими отбеливатель.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Другие новости:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред