Жёлтые пятна и запах пота исчезнут: что добавить в стиральную машину во время стирки

Уксус, лимонный сок и пищевая сода справляются с желтыми пятнами там, где обычные моющие средства не всегда помогают.

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Как избавиться от пятен от пота на одежде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Сколько лимонного сока добавить в стиральную машину для белых вещей

Чем дополнить порошок при стирке хлопка и синтетики

Как осветлить пожелтевший воротник за одну стирку

Четыре столовые ложки свежевыжатого лимонного сока в барабане стиральной машины и цикл продолжительностью не менее часа помогут вывести пятна от пота с белых вещей. Для хлопка и синтетики подойдет обычный уксус, а пожелтевшие воротнички спасает пищевая сода, сообщает Super Express.

Обычные моющие средства не всегда справляются с такими загрязнениями. Причина - в составе пота: кроме воды, он содержит соли, минералы, жиры и мочевину. Эти соединения вступают в реакцию с водой, волокнами ткани и дезодорантом, поэтому со временем на белой одежде появляются желтые пятна.

Самым универсальным средством издание называет уксус. Его кислотная формула расщепляет минеральные соединения и нейтрализует неприятный запах. Для хлопковых и синтетических тканей достаточно каждый раз добавлять полстакана уксуса непосредственно в барабан стиральной машины.

Лимонный сок вместо уксуса для деликатных тканей

Для тонких материалов лучше подойдет лимон. Он действует по схожему принципу, но более мягко, поэтому не испортит деликатную ткань. Сок следует выжать непосредственно перед стиркой, влить 4 столовые ложки в барабан и выбрать программу продолжительностью не менее часа.

"Лимонный сок немного отбелит ткани и удалит сложные пятна от пота", - отмечает издание.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как спасти пожелтевший воротник

Больше всего хлопот доставляют воротники рубашек и футболок. Здесь пот смешивается с косметикой - кремами для лица и средствами с SPF-защитой, поэтому пятно отстирать сложнее.

В таком случае поможет пищевая сода: она не только удаляет загрязнения, но и деликатно осветляет ткань. Соду смешивают с водой в равных пропорциях, наносят на проблемное место и оставляют примерно на 30 минут.

После этого вещь можно сразу отправлять в стиральную машину - смывать соду перед стиркой не нужно. По данным издания, пятна заметно светлеют уже после первой стирки.

Смотрите видео о способе, который поможет избавиться от желтых пятен от пота на одежде:

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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