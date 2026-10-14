Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

Если свитер сел после стирки и стал коротким, его можно вернуть в прежнюю форму.

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Самый простой способ растянуть свитер после того, как он сел / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Instagram

Вы узнаете:

Как вернуть свитеру длину после стирки в домашних условиях

Как правильно сушить свитера, чтобы они не сели

Свитер, который сел после стирки, не обязательно выбрасывать или превращать в короткий кроп-топ. Украинская стилистка Анна Тесля показала на своей странице в Instagram способ, который помог ей вернуть прежнюю форму.

Главред узнал, что для этого она использовала только холодную воду, лёд и перекись водорода. Также Тесля рассказала некоторые правила растягивания свитера.

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Как растянуть свитер

Если после стирки свитер стал короче, а рукава больше не закрывают запястья, можно попробовать восстановить его форму. Сначала нужно подготовить пять литров максимально холодной воды. Также Тесля рекомендует добавить лед.

"Также добавляю лед, потому что вода должна быть максимально холодной. Добавляем 3% перекись водорода. Одна столовая ложка на 1 литр", - отметила она.

После приготовления раствора свитер нужно оставить в нём на один час. В течение этого времени важно не просто ждать, а периодически осторожно растягивать ткань в разных направлениях.

"Каждые 10 минут мы подходим и растягиваем волокна вдоль и поперек", - пояснила стилист.

Особое внимание следует уделить рукавам, горловине, передней и задней частям свитера. Растягивать материал нужно постепенно, без резких движений и чрезмерных усилий, чтобы не деформировать вязание и не повредить волокна.

После замачивания стилистка советует промокнуть изделие махровым полотенцем. Это помогает удалить лишнюю влагу перед сушкой. Выжимать свитер с усилием не стоит, ведь мокрая вязаная ткань может потерять форму.

Как сушить свитер, чтобы он снова не сел

После удаления лишней влаги свитер нужно разложить на ровной поверхности и осторожно придать ему желаемую форму.

"Мы должны максимально ровно разложить наш свитер, потому что когда он высохнет, таким он и останется", - отметила Тесля.

Видео о том, как растянуть свитер, который сел после стирки, можно посмотреть в Instagram по ссылке.

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О персоне: Анна Тесля Анна Тесля - украинский стилист из Киева. В соцсетях рассказывает о моде, стиле, любви и жизни, а также делится полезными советами по уходу за одеждой.

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