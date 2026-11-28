Американский профессор Элиот Коэн считает, что сдерживание невозможно без готовности воевать, а Кушнер слишком благосклонен к Москве.

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США могут оставить Украину без защиты, несмотря на гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Главное из колонки:

Коэн сравнил гарантии США с обещаниями Польши в 1939 году

Статья 5 НАТО сама по себе ничего не гарантирует

Кушнера обвинили в чрезмерной привязанности к Москве

Гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО, которые предлагает администрация Трампа, могут оказаться пустыми обещаниями, если за ними не будут стоять реальная военная сила и готовность её применить. В таком случае они будут похожи на британские гарантии безопасности Польше летом 1939 года, которые не смогли защитить страну от нападения. Об этом пишет почетный профессор Университета Джонса Хопкинса Элиот Коэн в колонке для The Atlantic.

Автор критикует подход специального посланника президента США Джареда Кушнера к переговорам. В интервью и посте в соцсети X Кушнер назвал главу страны-агрессора РФ Владимира Путина "великим мастером политики", а российского переговорщика Кирилла Дмитриева - "невероятным другом". Войну он фактически представил как следствие ошибочных решений многих лидеров, а не сознательной имперской агрессии России.

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Зато к Украине и европейским партнерам США Кушнер отнесся гораздо критичнее. Европейские страны, по словам автора, вообще оказались вне переговоров из-за позиции Москвы.

Почему гарантии по образцу статьи 5 НАТО не защитят Украину

Одним из предложений Кушнера стала гарантия безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО, но без членства в Альянсе. По словам Коэна, Трамп готов дать такую гарантию только при условии, что её применение представляется крайне маловероятным. Автор называет это хуже, чем обычный обман.

"На первый взгляд это похоже на мошенничество: давать обещания только при условии, что знаешь - выполнять их никогда не придется. Однако все еще хуже", - пишет Коэн.

Профессор напоминает, что даже статья 5 Североатлантического договора лишь обязывает союзников к действиям, которые каждая страна сочтет необходимыми.

"Гарантии без возможности их выполнить столь же бессмысленны, как и те, которые Великобритания предоставила Польше летом 1939 года", - подчеркивает Коэн.

5-я статья НАТО - принцип коллективной обороны / Инфографика: Главред

Что, по мнению Коэна, на самом деле сдерживает агрессора

По оценке автора, настоящее сдерживание возможно только тогда, когда за обещаниями стоят реальная военная сила и политическая готовность её применить. Именно этого, считает Коэн, не хватает нынешним дипломатическим инициативам Вашингтона.

Также он критикует заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, который 17 ноября на заседании Контактной группы по обороне Украины осудил украинские удары по российской инфраструктуре и покинул встречу перед закрытым брифингом украинского министра.

"Сдерживание является побочным продуктом способности и готовности воевать, а не чем-то самостоятельным", - заключает Коэн.

Могут ли США и Россия договориться о завершении войны

Политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что торг между Вашингтоном и Москвой продолжается с самого возвращения Трампа в Белый дом.

"Что касается России и Соединенных Штатов, история давняя и довольно прозрачная. Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - подчеркнул специалист.

В то же время, оценивая возможные новые встречи лидеров, эксперт предостерег от завышенных ожиданий относительно скорого прорыва.

"От того, что Трамп и Путин встретятся, а рядом будет Си Цзиньпин, ситуация кардинально не изменится", - пояснил Розумный.

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, 19 ноября Кушнер заявил, что Россию якобы устраивает модель гарантий по статье 5. В Европе план США относительно гарантий безопасности восприняли скептически. Евродипломаты считают некорректной идею частичного применения статьи 5.

Президент Франции Эмманюэль Макрон публично выступил за полноценное членство Украины в НАТО. Между тем в Украине призвали отстранить Кушнера от переговоров с РФ. Недовольство его заявлениями растет и среди европейских союзников.

Кушнер также высказался о причинах паузы в переговорах. В команде Трампа связали затягивание переговоров с якобы нападением на резиденцию Путина. По его словам, в тупик переговоры завело и территориальный вопрос.

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