Для промышленности будут введены ограничения по мощности.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Электричество будут отключать круглосуточно в некоторых областях

Будут применяться от 1 до 3 очередей отключений

Для промышленности будут действовать ограничения мощности

В воскресенье, 29 ноября, в части областей Украины свет будут отключать круглосуточно. Для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения в объеме от 1 до 3 очередей. Об этом сообщило "Укрэнерго" в Telegram.

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Причиной ограничений в компании назвали последствия вражеских атак на энергосистему.

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"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям", - отметили в "Укрэнерго".

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Как узнать расписание отключений света на 29 ноября

В "Укрэнерго" подчеркнули, что актуальные графики отключений нужно проверять на официальных страницах своего оператора системы распределения. Именно облэнерго и ДТЭК публикуют расписание для конкретных очередей и подочередей.

На время длительных отключений можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости", где есть свет, тепло и связь. Как найти ближайший пункт, объяснили на правительственном портале, а адреса также доступны в приложении "Дия".

Выдержит ли энергосистема удары зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду отметил, что удары по сетям страна-агрессор РФ наносит прежде всего ради запугивания людей.

"Чистый терроризм. Отключить людям свет. Но вы отключите - мы подключим", - подчеркнул специалист.

Говоря о восстановлении, эксперт подчеркнул, что энергетики приступают к работе сразу после отбоя тревоги.

"Насколько это возможно, наши объекты имеют защиту, резервирование оборудования, там есть люди, которые работают. Как только после обстрела заканчивается тревога, они выходят и начинают восстановление", - пояснил Харченко.

В то же время, оценивая перспективы на зиму, аналитик не ожидает принципиальных изменений в ситуации.

"Поэтому они будут наносить удары, мы будем восстанавливать, будем защищаться - и так будет продолжаться дальше. Я не вижу сейчас оснований говорить, что что-то принципиально изменится", - подытожил эксперт.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, 28 ноября в ряде регионов свет отключали вне обычных графиков. В Киевской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения, поэтому графики там не действовали. В Днепропетровской области график составили для каждого дома.

Накануне ситуацию в энергосистеме осложнили новые атаки. Удары РФ оставили ряд областей без света и вынудили энергетиков прибегнуть к аварийным отключениям. Ограничения действовали до конца суток.

Масштабные ограничения действовали и в начале ноября. Тогда в "Укрэнерго" сообщили об отключениях 5 ноября, когда одновременно могли применяться от 2 до 4 очередей. Энергетики также призвали украинцев экономно использовать электричество.

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