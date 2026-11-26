Плановые отключения электроэнергии 27 ноября затронут часть регионов Украины и продлятся в течение суток.

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Отключение света 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где 27 ноября будут действовать графики отключения света

Сколько серий почасовых отключений будет применено

В пятницу, 27 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут применяться плановые ограничения электроснабжения. Отключения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности.

По данным "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

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Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергосистему Украины. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возобновлением подачи электроэнергии потребителям.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - отмечают в компании.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Возможны ли блэкауты в Украине

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип говорил, что эта зима не принесет энергосистеме принципиально новых вызовов.

По его словам, возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Однако теплая зима может смягчить эти проблемы.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Главред ранее писал, что в четверг, 26 ноября, в части областей Украины свет отключали круглосуточно. Для бытовых потребителей действовали графики объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Напомним, российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние сутки в результате обстрелов было повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов. Из-за этого часть потребителей в пяти областях осталась без света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

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