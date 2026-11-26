Современные кладовые помогают освободить место в шкафчиках, удобно разместить запасы и поддерживать порядок.

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Некоторые кладовые вновь набирают популярность / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему отдельные кладовые снова становятся популярными на кухнях

Как обустроить современную кладовую для хранения продуктов

Какие преимущества имеет отдельная комната для запасов продуктов

Отдельная кладовая для хранения продуктов, которая когда-то была почти в каждом доме наших бабушек, снова возвращается в моду. Дизайнеры интерьеров прогнозируют, что этот практичный элемент станет одним из главных кухонных трендов 2027 года.

Главред выяснил, почему отдельные кладовые снова становятся популярными, как их обустраивают в современных домах и какие преимущества они имеют.

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Почему кладовые снова возвращаются в моду

В старых домах отдельная комната для хранения продуктов была обычной частью хозяйства. Там хранили муку, крупы, консервы, варенье и другие запасы. Обычно кладовые обустраивали в прохладных частях дома, куда не попадали прямые солнечные лучи.

Такой способ хранения был особенно важен в те времена, когда холодильники ещё не стали привычным бытовым прибором. Прохладное помещение помогало дольше хранить продукты и защищало их от перегрева.

Со временем, с распространением холодильников и морозильных камер, потребность в отдельных кладовых уменьшилась. К тому же кухонная мебель стала содержать больше шкафчиков и ящиков, а в небольших квартирах просто не хватало места для дополнительной комнаты.

Однако сейчас ситуация меняется. Британские издания Homes & Gardens и Ideal Home отмечают возвращение отдельных кладовых как одно из заметных направлений в дизайне кухонь.

Как выглядят современные кухонные кладовые

Современная кладовая уже не обязательно должна быть небольшой тёмной комнатой с несколькими полками. Теперь её обустраивают как полноценную часть кухонного интерьера.

Внутри устанавливают выдвижные ящики, регулируемые полки, подставки для специй и корзины для продуктов. Полки могут простираться вплоть до потолка, чтобы максимально использовать доступное пространство.

Нижние секции обычно предназначены для тяжелых предметов, а верхние - для посуды, стаканов и вещей, которыми пользуются реже.

В просторных домах кладовые могут выполнять и дополнительную функцию. Там обустраивают место для кофеварки, блендера и других небольших бытовых приборов. Это помогает освободить рабочую поверхность основной кухни.

Некоторые владельцы домов даже устанавливают стеклянные дверцы, чтобы кладовая не скрывалась за неприметным фасадом, а становилась частью интерьера.

Чем отдельная кладовая удобнее кухонных шкафчиков

Одно из главных преимуществ кладовой - возможность хранить все продукты длительного хранения в одном месте. Благодаря этому легче следить за запасами и вовремя замечать, что заканчивается мука, рис, макароны или сахар.

Также не приходится искать нужные продукты в разных кухонных шкафчиках. Всё хранится в одном помещении, а благодаря полкам и корзинам у каждой вещи есть своё место.

Еще одно преимущество - освобождение места на основной кухне. Продукты, кухонные принадлежности и мелкую технику можно перенести в кладовую, оставив больше места для приготовления пищи.

В то же время при обустройстве важно позаботиться о надлежащих условиях хранения. В помещении должна быть хорошая вентиляция, а продукты нужно защищать от прямых солнечных лучей и избыточной влажности. Особенно это касается запасов, чувствительных к температуре.

Поэтому отдельная кладовая вновь становится актуальной не только из-за ностальгии по кухням наших бабушек. Это практичное решение, которое помогает организовать пространство, хранить продукты в одном месте и поддерживать порядок в доме.

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