Кратко:
- Как сейчас выглядит дом Харчишина
- Он пояснил, нужна ли ему помощь
Лидер украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о серьезных повреждениях дома, который он арендует под Киевом.
В результате российской атаки взрывная волна выбила окна и сорвала с места бронированную входную дверь. Фотографиями и видео последствий музыкант поделился в Instagram.
Удар произошел несколько дней назад, когда Харчишин вместе с коллегами находился в благотворительном концертном туре. Музыканты выступали в разных городах и собирали средства для Сил обороны Украины.
По словам артиста, разрушения затронули не только его жилье. Взрывная волна повредила еще около 20 частных домов - фактически почти половину улицы. Некоторые жители лишились автомобилей.
Харчишин признался, что увиденное вызвало у него сильные эмоции. Он также раскритиковал заявления Дональда Трампа о том, что российские удары по гражданским объектам якобы происходят случайно.
Музыкант подчеркнул, что очередное разрушение не заставит украинцев сдаваться, и призвал продолжать поддерживать армию. Он выразил сочувствие соседям, которые также пострадали от атаки.
При этом Харчишин отдельно уточнил, что сам не нуждается в помощи. Вместо сбора средств на восстановление дома он попросил подписчиков направлять поддержку украинским военным.
"Помощь не требуется. Помогайте Силам обороны любым способом", - написал артист.
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О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
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