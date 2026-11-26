Валерий Харчишин, к счастью, не пострадал, так как находился на гастролях.

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Валерий Харчишин поделился кадрами своего дома / коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Кратко:

Как сейчас выглядит дом Харчишина

Он пояснил, нужна ли ему помощь

Лидер украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о серьезных повреждениях дома, который он арендует под Киевом.

В результате российской атаки взрывная волна выбила окна и сорвала с места бронированную входную дверь. Фотографиями и видео последствий музыкант поделился в Instagram.

видео дня

Удар произошел несколько дней назад, когда Харчишин вместе с коллегами находился в благотворительном концертном туре. Музыканты выступали в разных городах и собирали средства для Сил обороны Украины.

По словам артиста, разрушения затронули не только его жилье. Взрывная волна повредила еще около 20 частных домов - фактически почти половину улицы. Некоторые жители лишились автомобилей.

Харчишин показал последствия прилета / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин признался, что увиденное вызвало у него сильные эмоции. Он также раскритиковал заявления Дональда Трампа о том, что российские удары по гражданским объектам якобы происходят случайно.

Харчишин показал последствия прилета / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Музыкант подчеркнул, что очередное разрушение не заставит украинцев сдаваться, и призвал продолжать поддерживать армию. Он выразил сочувствие соседям, которые также пострадали от атаки.

Харчишин показал последствия прилета / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

При этом Харчишин отдельно уточнил, что сам не нуждается в помощи. Вместо сбора средств на восстановление дома он попросил подписчиков направлять поддержку украинским военным.

Харчишин показал последствия прилета / Фото Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

"Помощь не требуется. Помогайте Силам обороны любым способом", - написал артист.

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О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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