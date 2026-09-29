"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

Кратко:
- Харчишин рассказал о проблемах со здоровьем
- Симфонический концерт состоится в феврале
Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин отложил концерт с симфоническим оркестром в Днепре, который должен был состояться 30 сентября, из-за болезни. Певец рассказал о проблемах со здоровьем в Instagram.
Артисту и раньше приходилось выходить на сцену, имея сложности со здоровьем, но на этот раз недуг оказался серьезнее. Свое решение он объяснил так: "У меня печальные новости. Из-за моей болезни мы вынуждены перенести концерт с симфоническим оркестром. За годы на сцене мне не раз приходилось выходить не очень здоровым, но в этот раз болезнь забрала все силы", - признался артист.
Поклонников музыкант поспешил успокоить: выступление с оркестром обязательно состоится, но уже в феврале 2026 года.
Тем, кто не сможет прийти на новую дату, обещают вернуть деньги. Есть и третий вариант: билеты можно обменять на концерт "Другої Ріки" в Днепре, который пройдет в декабре.
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О персоне: Валерий Харчишин
Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".
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