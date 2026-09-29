"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

Певец признался, что болезнь лишила его сил, и предложил поклонникам три варианта.

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Валерий Харчишин сообщил о проблемах со здоровьем / коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Кратко:

Харчишин рассказал о проблемах со здоровьем

Симфонический концерт состоится в феврале

Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин отложил концерт с симфоническим оркестром в Днепре, который должен был состояться 30 сентября, из-за болезни. Певец рассказал о проблемах со здоровьем в Instagram.

Артисту и раньше приходилось выходить на сцену, имея сложности со здоровьем, но на этот раз недуг оказался серьезнее. Свое решение он объяснил так: "У меня печальные новости. Из-за моей болезни мы вынуждены перенести концерт с симфоническим оркестром. За годы на сцене мне не раз приходилось выходить не очень здоровым, но в этот раз болезнь забрала все силы", - признался артист.

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Харчишин рассказал о здоровье / Скриншот

Поклонников музыкант поспешил успокоить: выступление с оркестром обязательно состоится, но уже в феврале 2026 года.

Тем, кто не сможет прийти на новую дату, обещают вернуть деньги. Есть и третий вариант: билеты можно обменять на концерт "Другої Ріки" в Днепре, который пройдет в декабре.

Харчишин сообщил о болезни / Скриншот Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

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О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) - украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

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