"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным объектам российских войск продолжаются.

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Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ / коллаж: Главред, фото: Миноборони РФ, t.me/GeneralStaffZSU

Кратко:

В Мангуше поражена радиолокационная станция 39Н6 "Каста"

В Кирносом и Новоайдаре поражены пункты управления беспилотниками

Украинские военные нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины. Атаки произошли 28 и 29 сентября. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Мангуше Донецкой области украинские защитники поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". Такие комплексы предназначены для обнаружения воздушных целей, в том числе летящих на предельно малых высотах, и передачи соответствующей информации средствам противовоздушной обороны.

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Кроме того, в Кирносом и Новоайдаре Луганской области были поражены пункты управления беспилотниками российских войск.

Еще несколько ударов пришлись по складам боеприпасов оккупантов. Их зафиксировали в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

В Комыш-Зоре Запорожской области украинские военные также поразили склад материально-технических средств российских подразделений.

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным объектам российских войск продолжаются.

"Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается. Дальше будет!" - заявили в Генштабе.

Когда Украина может начать применять собственное баллистическое оружие

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по ее энергетическому сектору.

По его словам, к концу 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ.

"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - подчеркнул он.

Атаки на территории РФ - новости по теме

В ночь на 25 сентября Силы обороны нанесли удары по трем предприятиям в России, задействованным в производстве ракет, а также по двум нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям армии РФ. Среди целей - "НПП Завод Искра" в Ульяновске, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и относящийся к военно-промышленному комплексу России

Как писал Главред, в ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре во второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже стало целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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