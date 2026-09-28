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Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

Юрий Берендий
28 сентября 2026, 21:56
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Россия начала дополнительную мобилизацию: РФ увеличивает набор людей и иностранцев, а еще 10 тысяч военных КНДР готовят к переброске в Россию, заявил Зеленский.
Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают
Россия начала дополнительную мобилизацию - кого ещё набирает Кремль на войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Россия увеличивает набор людей различными способами
  • В РФ могут перебросить ещё 10 тысяч военных из КНДР
  • Зеленский призвал партнеров ужесточить санкции

Россия уже увеличивает набор людей в свою армию различными способами и планирует активнее привлекать иностранцев. Кроме того, Москва готовит новое развертывание военного контингента из Северной Кореи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, сославшись на данные доклада ГУР.

По словам президента, российская сторона ищет дополнительные источники пополнения личного состава. Речь идет не только о гражданах РФ, но и о людях из других стран.

видео дня

"Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию - они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют также расширять привлечение иностранцев. И важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Мы проинформируем каждое правительство", - заявил Владимир Зеленский.

Отдельное направление, о котором доложила разведка, - военное сотрудничество Москвы с Пхеньяном. По данным ГУР, в Курской области РФ в сентябре находилось около 8 тысяч военных КНДР, а их число в дальнейшем может возрасти.

Зеленский озвучил новые цифры относительно возможного усиления этого контингента и связал его с более широким военно-техническим сотрудничеством между Россией и Северной Кореей.

"У нас есть и новые данные о привлечении в Россию военных из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Кроме того, готовится развертывание контингента ещё на 10 тысяч человек - их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию", - сообщил президент.

ГУР МО
ГУР Минобороны / Инфографика: Главред

По его словам, Москва рассчитывается с Северной Кореей, в частности, технологиями. Зеленский также заявил о производстве ударных беспилотников типа "шахед" на территории КНДР при технической поддержке России.

"Россия же за это платит, в частности, технологиями, и в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "шахед". Вот так расползается зло и так угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира", - сказал Владимир Зеленский.

Украина ожидает от других государств мер по ограничению привлечения Россией иностранцев к войне. Президент заявил, что Киев намерен информировать правительства стран, граждан которых Россия пытается вербовать.

"Давно не было действенных санкций со стороны мирового сообщества против России, и закон Линдси Грэма, а также санкции Евросоюза и санкции мирового сообщества могут это обеспечить. И важно, чтобы партнеры понимали: нужно быть на стороне украинцев, когда происходят такие вещи, и нужно помогать конкретными пакетами мер, конкретными решениями, чтобы Украина выстояла и помогла в свое время", - подчеркнул Зеленский.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Сколько еще людей нужно РФ для войны - комментарий эксперта

России до конца 2026 года может понадобиться ещё 150–200 тысяч человек для поддержания численности армии на фоне роста потерь на фронте. В то же время Москва, вероятно, будет пытаться компенсировать убыль военных, а не существенно увеличивать группировки. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

По оценке эксперта, российское руководство планировало в 2026 году привлечь более 400 тысяч военнослужащих, но фактические темпы оказались ниже. В настоящее время нехватка личного состава, по его словам, составляет около 150 тысяч человек, а суточные потери российской армии выросли по сравнению с летними показателями.

"Поэтому им необходимо ввести в строй до конца года примерно 150–200 тысяч человек", - заявил Свитан.

Одним из ключевых вопросов остается то, каким образом Москва будет пытаться получить необходимое количество людей. Открытая масштабная мобилизация - не единственный вариант: российские власти могут сделать ставку на финансовые стимулы и административное давление.

По словам Свитана, Москва способна увеличить выплаты по контрактам и расширить социальные гарантии для новобранцев. В то же время могут применяться и механизмы принуждения, которые российские власти уже использовали ранее.

Отдельным ресурсом могут стать граждане, уже имеющие связи с российскими силовыми структурами. Прежде всего речь идет о резервистах, имеющих действующие договорные отношения с армией, тогда как дальнейшие решения относительно более масштабных мер будут зависеть от развития ситуации на фронте.

В то же время Свитан не прогнозирует резкого увеличения общей численности российской группировки. По его мнению, Москва будет ориентироваться на показатель около 700 тысяч военных, который соответствует её возможностям по обеспечению армии.

"Именно такое количество военных Россия способна обеспечить", - сказал Свитан.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что новую волну мобилизации в России проведут открыто, но под другими юридическими формулировками, чтобы избежать правовых последствий. По его прогнозу, с момента призыва новобранцев до их отправки на фронт пройдет всего несколько недель.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль вынужден рассматривать вариант принудительной мобилизации из-за значительных потерь, превышающих текущие темпы вербовки. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже во второй раз публично опроверг слухи о возможном призыве резервистов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва планирует набрать в армию ещё 300 тысяч человек, что свидетельствует о намерении продолжать наступательные действия. Он также оценил общие потери российской армии убитыми и ранеными примерно в 1,2 миллиона человек.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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