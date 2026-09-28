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Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

Виталий Кирсанов
28 сентября 2026, 20:19
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Кабмин определил приоритеты расходов на фоне проблем с финансированием.
Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи
Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи / коллаж: Главред, фото: x.com/Kabmin_UA

Кратко:

  • Кабмин намерен придерживаться режима экономии
  • В первую очередь государство будет обеспечивать финансирование обороны, пенсий и соцвыплат

Кабинет министров Украины определил перечень расходов, которые должны финансироваться в первую очередь на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержки части международной финансовой помощи. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, часть запланированного международного финансирования пока не поступила. Среди причин он назвал невыполнение Украиной некоторых обязательств перед международными партнерами.

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В этих условиях Кабмин намерен придерживаться режима экономии и направлять имеющиеся ресурсы на наиболее важные направления.

"В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное - потребности обороны и наших людей", - написал Корецкий.

В первую очередь государство будет обеспечивать финансирование обороны, пенсий и социальных выплат, а также заработных плат учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. Все остальные расходы, которые не имеют первоочередного или критического значения, временно откладываются до получения необходимого финансирования.

В частности, речь идет о новых строительных проектах, реконструкциях и капитальных ремонтах, если они не являются критически важными. Также будут отложены отдельные работы по благоустройству территорий - обустройство парков и скверов, строительство фонтанов, укладка брусчатки и другие подобные проекты.

"Мы все это, безусловно, будем делать, но сейчас все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Стоит наконец перестать тратить средства не на приоритетные вещи", - подчеркнул премьер.

Корецкий также призвал местные органы власти пересмотреть собственные бюджеты и определить расходы, которые в нынешних условиях можно временно ограничить.

При этом правительство продолжает работу над выполнением обязательств, необходимых для получения международной финансовой поддержки. В Кабмине заявляли, что все необходимые решения для получения обещанного финансирования должны быть приняты до 15 октября.

Отдельно Корецкий отмечал, что дополнительная потребность оборонного бюджета составляет $27 млрд. Около $7 млрд правительство планирует найти за счет оптимизации расходов и перераспределения средств внутри действующих программ, а вопрос привлечения остальных $20 млрд прорабатывается совместно с международными партнерами.

Смотрите заявление Корецкого

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

Украина из-за дефицита бюджета финансирует только три направления - депутат

Из-за нехватки средств в государственном бюджете Украина сейчас финансирует только три основных направления - социальные расходы, зарплаты работников бюджетной сферы и содержание Сил обороны. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете очень мало", - написала депутат.

По словам Василевской-Смаглюк, уже 16 сентября станет известно, какие решения парламент сможет принять для выполнения международных требований и получения нового финансового транша. В частности, речь идет о законопроектах, касающихся зарубежных посылок и сертификации.

Отдельно депутат высказалась о предложении создать реестр банковских счетов и сейфов.

"Ужасно, как депутаты боятся безобидного реестра банковских счетов и сейфов. Особенно с учетом того, что в этой стране все друг о друге всё знают, в частности, где лежат деньги, и следят друг за другом", - заявила Василевская-Смаглюк.

Экономика Украины - главное

Как писал Главред, Украина может быть вынуждена значительно сократить расходы государственного бюджета, если Верховная Рада не примет непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной финансовой помощи до начала зимы. Об этом ранее заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, ЕС существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы.

Об этом в интервью "Главред" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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