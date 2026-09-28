Новые детали удара РФ по Академии наук в Киеве: ранен экс-секретарь СНБО, есть погибшая

Горбулин пострадал в результате удара РФ по Академии наук, его помощница погибла.

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В результате российского удара пострадал бывший секретарь СНБОУ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

Бывший секретарь СНБОУ Горбулин пострадал в результате удара РФ по Академии наук

Его помощница, вероятно, погибла во время атаки

Зеленский сообщил ещё о шести пострадавших

Заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла. Об этом сообщили два источника BBC News Украина, которые подтвердили информацию о ранении Горбулина.

Ранее Владимир Горбулин занимал должность секретаря СНБОУ.

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Российский удар пришелся на помещение рядом с кабинетом заместителя председателя НАНУ. По данным собеседника издания, Горбулин уже находится дома, а полученные им травмы незначительны.

"Удар пришелся на комнату, которая находилась на этаж выше его кабинета. Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за выбитого стекла", - сказал осведомленный собеседник.

Отдельно источник рассказал о судьбе помощницы Горбулина. По предварительной информации, женщина могла находиться возле здания в момент атаки.

"Однако его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла. Вероятно, в момент удара она находилась рядом со зданием", - добавил собеседник.

Последствия атаки на столицу также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на месте прямого попадания продолжают работать экстренные службы, а спасатели тушат пожар.

"Экстренные службы продолжают работать в Киеве, на месте прямого удара по зданию Академии наук. К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди них трое детей", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил об ещё одном российском ударе в центре столицы - на этот раз по зданию медицинского учреждения. По его словам, Украина ожидает от международных партнёров усиления давления на Россию.

"Каждый российский теракт - это жертвы, которых можно было бы не допустить, если бы давление на Россию наконец стало тотальным. Против всего, что финансирует и производит российское оружие террора, и всех, кто его применяет. Мир должен понять, что террористы будут идти дальше, если их не остановить здесь, в Украине. И нельзя закрывать глаза на такие жестокие удары. Нужно отвечать - глобальной решимостью и силой. Рассчитываем на силу Европы, Америки, других наших партнеров, которые могут помочь защищать жизни", - заявил Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание в 7-этажное административное здание на уровне четвертого этажа. Экстренные службы направляются на место происшествия. В то же время Telegram-каналы сообщают о возможном попадании в медицинский центр "Добробут", расположенный недалеко от здания Конституционного суда Украины.

В целом Кличко отметил, что в результате вражеских атак 28 сентября в Киеве пострадали 19 человек, среди них трое детей. Одна женщина погибла.

Шестерых пострадавших медики госпитализировали, в том числе двух детей.

Кроме того, в Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории между частными жилыми домами. Экстренные службы также направляются на место.

"Герань-5" / Инфографика: Главред

Сколько ещё дронов летит в направлении столицы

28 сентября Россия атаковала Украину более чем 100 ударными беспилотниками, значительная часть которых направлялась в сторону Киева. В результате атаки зафиксированы попадания по гражданским объектам и инфраструктуре в различных регионах. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, атака длилась с 06:30 до 16:30. Среди задействованных дронов было много реактивных БПЛА.

"По состоянию на 16:30 зафиксировано более 100 ударных беспилотников различных типов, значительная часть - в направлении г. Киева", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинская противовоздушная оборона продолжала вести огонь по целям. В то же время на момент обнародования информации полностью отразить атаку еще не удалось.

"На данный момент противовоздушной обороне удалось сбить более 40 реактивных БПЛА, но десятки дронов еще в воздухе!" - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отдельные последствия атаки зафиксировали в Киеве. Под ударом оказались объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре.

"Зафиксированы попадания ударных БПЛА по инфраструктуре, гражданским объектам и жилым домам в различных регионах страны. В частности - попадания реактивных БПЛА противника по зданию Национальной академии наук и медицинскому центру "Добробут" в Киеве", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Силы обороны продолжают отражать воздушное нападение. Воздушные Силы также выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Тревожный прогноз эксперта относительно ударов по Киеву

Россия может продолжать почти непрерывные дневные атаки дронами по Киеву и области еще 2–3 недели, после чего интенсивность ударов, вероятно, начнет снижаться. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

По словам обозревателя, нынешняя ситуация стала новой реальностью для столицы, однако постоянно поддерживать такой темп ударов Россия не сможет. Он связывает возможное снижение активности РФ с ответными действиями Украины.

"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2–3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", - подчеркнул Гетьман.

Обозреватель также считает, что сдерживание российских атак будет зависеть от способности Украины демонстрировать силу и наносить противнику соразмерный ответ. По его мнению, именно такой подход может повлиять на решение РФ продолжать массированное применение беспилотников в течение дня.

Удары по Киеву - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате ночной атаки на столицу получил повреждения гипермаркет "Ашан Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В пресс-службе ритейлера сообщили, что магазин временно приостановил работу до завершения оценки разрушений и проведения восстановительных работ. Среди сотрудников торгового заведения никто не пострадал.

В ГСЧС сообщили о ликвидации последствий вражеского удара беспилотниками и вспышках пожаров в нескольких районах Киева. В частности, в Соломенском районе из-за попадания БПЛА вспыхнул пожар на территории СТО, а во время тушения другого нежилого здания спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

По словам мэра Виталия Кличко, вражеские дроны нанесли удары и по центральной части города, что привело к масштабному возгоранию возле здания Национальной академии наук Украины, откуда людей пришлось эвакуировать через окна. Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович в 14:05 уточнил, что в результате атаки есть погибшие и раненые, а в КМВА подтвердили гибель женщины.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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