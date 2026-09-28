"Россияне проспали удар и сдаются в плен": фронт под Лиманом посыпался, что известно

ВСУ освободили ряд населенных пунктов, вернули 51 кв. км территории и нанесли РФ значительные потери. Что известно о новой тактике украинских военных.

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Что известно о третьем этапе операции "Вивальди" / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Каких результатов достиг Третий армейский корпус в ходе третьего этапа

Насколько далеко продвинулись ВСУ к востоку от Лимана

Какую новую тактику применили ВСУ во время наступления

Силы обороны Украины продолжают развивать наступательные действия на Лиманском направлении в рамках операции "Вивальди". Украинские военные заявили об освобождении Нового, Ридкодуба и Катериновки, восстановлении контроля над рядом позиций, уничтожении более двух тысяч российских военных и взятии в плен более 250 оккупантов. По оценкам военных и аналитиков, украинский контрудар уже имеет не только тактическое, но и оперативное значение, поскольку создает проблемы для российских планов в отношении Славянско-Краматорской агломерации.

Главред выяснил, как операция "Вивальди" изменила ситуацию на Лиманском направлении и какую тактику ВСУ применили против российских войск.

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Мониторинговый проект DeepState сообщил о дальнейшем продвижении украинских Сил обороны на Лиманском направлении. По его данным, в ходе операции "Вивальди" украинские военные освободили сразу три населенных пункта в Донецкой области - Редкодуб, Новое и Катериновку.

"Силы обороны Украины освободили Редкодуб, Новое и Катериновку, а также восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового", - отметили аналитики DeepState.

Речь идет о населенных пунктах, расположенных недалеко друг от друга к северу от Лимана. Редкодуб, Новое и Катериновка, а также Новомихайловка и Липовое административно относятся к Краматорскому району Донецкой области. Именно этот участок стал одним из районов активизации украинских действий в рамках операции "Вивальди".

DeepState / Инфографика: Главред

Каких результатов достиг Третий армейский корпус в ходе третьего этапа

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о завершении третьего этапа операции "Вивальди". По его словам, подразделения корпуса не только освободили ряд населенных пунктов, но и восстановили контроль над важными позициями, имеющими значение для дальнейшего развития боевых действий.

"3-й корпус освободил Новое, Редкодуб и Катериновку и восстановил контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Потери РФ - 2000 оккупантов, более 250 взяты в плен", - сообщил Билецкий.

По его словам, в ходе третьего этапа украинские военные полностью восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой, освободили Редкодуб и Катериновку, а также взяли под контроль Новое. Билецкий назвал этот населенный пункт ключевым узлом российских войск на плацдарме. В целом, по его оценке, украинские силы вернули 51 квадратный километр территории.

"Этот этап имел переломное значение для всей операции. Логика боев на плацдарме заключалась в том, что тот, кто контролирует высоты вокруг Нового, тот и удерживает инициативу", - подчеркнул командир Третьего армейского корпуса.

Отдельно Билецкий рассказал о применении беспилотных наземных платформ, созданных на базе старых советских БТР. По его словам, эти машины были преобразованы в наземные роботизированные комплексы "Камикадзе" и использовались для поражения ключевых позиций российских войск.

По оценке Билецкого, российская сторона на этом этапе потеряла более двух тысяч военнослужащих. Более 250 российских военнослужащих, по его словам, попали в украинский плен, причем речь идет не только о рядовых бойцах, но и о представителях различных военных специальностей.

"Киношное "Русские не сдаются" на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе. Включая офицеров, пилотов, артиллеристов", - заявил Билецкий.

Командир также рассказал об информационно-тактической составляющей операции. По его словам, украинские силы проводили обманные действия, из-за которых российское командование считало основным направлением украинского удара район Шандриголового и "Зеленой Долины". Это, как утверждается, заставило российскую сторону потратить резервы на контратаки именно там.

Фактический главный удар, по словам Билецкого, был направлен на Новое. Таким образом, российские подразделения, ожидавшие действий украинцев в другой зоне, не смогли своевременно отреагировать на основное направление наступления.

"Фактически противник проспал основной удар, который был направлен на взятие Нового", - заявил Билецкий.

По его словам, основную роль в штурмовых действиях сыграли подразделения 3-й штурмовой бригады. В то же время бойцы 3-го пограничного отряда, как отметил командир корпуса, восстановили контроль над Ридкодубом и быстро организовали оборону на вновь занятых рубежах.

Что Владимир Зеленский сообщил о боях у Лимана

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о результатах украинских войск на Лиманском направлении. По его словам, операция "Вивальди" продолжается одновременно с другими действиями Сил обороны Украины на фронте.

"Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди" и группировки войск ДШВ в рамках еще одной нашей операции активной обороны", - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что получил доклад от Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, украинские военные продолжают наносить потери российской армии, а поставленные командованием цели достигаются.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Зеленский также привел общую статистику потерь российских войск за неделю на всех участках активных боевых действий. По его словам, украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военных - убитых и раненых. Он отдельно отметил, что, по данным украинской стороны, каждая такая потеря сопровождается видеоподтверждением.

"Продолжается уничтожение оккупанта, поставленные цели достигаются", - сказал президент.

Наиболее интенсивные бои, по словам Зеленского, происходят на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. В то же время боевые задачи выполняются также на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях.

Президент отдельно отметил результаты 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ. По его словам, украинское командование уже определило дальнейшие активные шаги.

"Каждая такая неделя на фронте, который становится нашим, украинским по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть более активные наступательные действия против Украины", - заявил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского / Скриншот

Насколько далеко продвинулись ВСУ к востоку от Лимана

Военный аналитик и OSINT-исследователь Tte.Dan охарактеризовал ситуацию на Лиманском направлении как существенное изменение обстановки. По его данным, украинские подразделения продвинулись почти на девять километров к востоку от Лимана, после чего российские силы начали отходить в направлении Кременной и Рубежного.

"На этом участке фронт фактически прорван, а российские войска находятся в сложном положении", - говорится в оценке аналитика.

К югу от Лимана, по его данным, украинские силы продвинулись примерно на восемь километров и установили контроль почти над всей лесной зоной в направлении Торского. Также он сообщил о восстановлении украинского контроля над Дибровой и Пескуновкой.

Отдельно Tte.Dan обратил внимание на Диброву, где, по его оценке, бои продолжались около десяти месяцев. В Ямполе, по его информации, украинские военные восстановили контроль над южной частью населенного пункта и начали развивать наступление в направлении Торского с нескольких сторон.

По оценке аналитика, в результате действий украинских войск российские войска отошли с большей части крупного выступа к юго-востоку от Лимана. Российская сторона, по его данным, пытается удержать лишь небольшой плацдарм к западу от реки Жеребец.

"Украинские подразделения атакуют Заречное сразу с трёх направлений, стремясь вытеснить силы оккупантов из оставшейся части плацдарма", - отмечается в оценке Tte.Dan.

По его информации, действия украинских войск распространились также на южную часть района. Штурмовые группы, по его словам, форсировали Северский Донец, обошли Пескуновку и закрепились в Кривой Луке. Это, как утверждает аналитик, создает дополнительную угрозу флангам российских позиций.

Важным элементом наступления Tte.Dan называет удары FPV-дронов по российской логистике. По его данным, украинские беспилотники поражают транспортные средства, обеспечивающие российские войска, на значительном расстоянии от непосредственной линии соприкосновения.

"На Лиманском направлении удары по транспортным средствам, обеспечивающим снабжение российских войск, фиксируются на расстоянии до 150 километров от линии фронта", - отмечается в его оценке.

Какую новую тактику применили ВСУ во время наступления

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий обратил внимание в эфире Radio NV не только на территориальные результаты операции, но и на метод ведения боевых действий. По его мнению, значение операции "Вивальди" заключается в том, что украинские силы отрабатывают новую модель наступательных операций в условиях современной войны, где огромную роль играют дроны, инфильтрация и постоянное наблюдение.

"Гораздо важнее, как это произошло. Фактически состоялась отработка новых методов", - отметил Дикий.

Он связал эти изменения с реформами и подходами, которые, по его словам, развиваются в украинской армии при участии Михаила Драпатого, Андрея Билецкого и "Редиса". Речь идет о перестройке способов взаимодействия между подразделениями, изменении приоритетов при поражении противника и использовании различных средств на разных этапах операции.

По словам Дикого, ключевым моментом стало то, что украинские военные не пытались сразу проводить масштабные штурмовые действия пехотой. Сначала наносили удары по российским тылам и логистическим объектам, после чего применяли волны дронов для выполнения различных задач и только затем вводили штурмовые группы на территорию, где российские силы уже были вытеснены или ослаблены.

"Врагов сначала вытесняли дистанционно, а затем заходили уже зачищать территории", - пояснил Дикий.

Он также подчеркнул важность информационной составляющей войны и необходимость критически относиться к сообщениям, распространяемым в информационном пространстве. По его словам, Украина как открытое общество не имеет той централизованной системы контроля информации, которая существует в России, поэтому ответственность за оценку информации в значительной степени лежит на самих гражданах.

Дикий отметил, что это одновременно создает определенную уязвимость и преимущество. Украинское общество, по его мнению, должно самостоятельно отделять достоверную информацию от сообщений, которые могут быть направлены на формирование определенного восприятия войны.

"Это и наше слабое место, но с другой стороны - и сильное. В зависимости от того, как мы поведем себя", - сказал ветеран.

Отдельно Дикий подчеркнул, что результаты операции "Вивальди" он рассматривает как выходящие за рамки обычного локального успеха. Он считает, что речь идет уже об оперативном уровне, поскольку украинские силы, по его оценке, перехватили инициативу на этом участке.

Как наземные роботы использовались во время операции "Вивальди"

Издание The Telegraph отдельно описало применение украинскими военными беспилотных наземных транспортных средств в рамках операции "Вивальди". По описанию журналистов, одним из эпизодов стала доставка наземного робота в тыл российских позиций с помощью крупного беспилотника-носителя.

Речь шла о дроне, который пересек линию фронта, удерживая под собой небольшой роботизированный аппарат на колесах с взрывным зарядом. По данным издания, беспилотник проник как минимум на десять миль вглубь территории, контролируемой Россией, после чего сбросил роботизированную платформу.

"Этот дрон не знает страха, и, в отличие от людей, мы не боимся его потерять. Это делает войну более безопасной для наших солдат", - рассказал изданию командир 2-го механизированного батальона 3-го армейского корпуса Дарвин.

The Telegraph отмечает, что беспилотные наземные транспортные средства могут использоваться для перевозки боеприпасов, продовольствия, аккумуляторов и эвакуации раненых. Отдельные модели могут оснащаться пулеметами или взрывчаткой и использоваться против позиций российских войск.

По словам Дарвина, особенно сложной задачей была доставка через линию фронта роботизированной платформы "Грифон". Крупный дрон, способный поднять такой аппарат, сам становится заметной целью для российских средств поражения.

Украинские военные, как описывает издание, использовали радиоэлектронную борьбу для подавления российских разведывательных дронов. Одновременно украинская артиллерия и ударные беспилотники атаковали позиции российской пехоты.

"Самое сложное - добраться до точки, где нужно поднять дрон в воздух. Мы используем радиоэлектронную борьбу, чтобы ослепить их дроны, и они ни на мгновение не видят, что мы делаем", - пояснил Дарвин.

По его словам, над позициями батальона постоянно находятся российские беспилотники, а в течение дня их количество может достигать около сотни.

"Человек не может исчезнуть с поля боя ни при каких обстоятельствах", - отметил командир.

Украинская сторона отвечает на это радиоэлектронной борьбой, поражением операторов дронов, работой собственных беспилотников и артиллерией. По словам Дарвина, роботизированные платформы в отдельных случаях продвигались на 12 миль за линию фронта.

Лиман / Инфографика: Главред

После работы роботизированных систем украинская пехота, по описанию The Telegraph, продвигалась вперед, занимала позицию и ждала, пока артиллерия, беспилотники и другие роботы обработают следующий участок.

"Мы продвигаемся вперед, создавая линию обороны, затем ждем, пока артиллерия, беспилотники и роботы выполнят свою работу, а потом снова идем вперед", - пояснил Дарвин.

Он отметил, что из-за насыщенности фронта беспилотниками крупные механизированные подразделения всё чаще заменяются небольшими группами.

"Если раньше мы двигались большими батальонными группами с механизированными подразделениями, то теперь из-за дронов вынуждены использовать только небольшие группы", - сказал он.

В то же время командир считает, что тактику использования UGV можно масштабировать на другие участки фронта. По его словам, Третий армейский корпус уже обучает другие бригады применению таких систем. Для этого необходимы крупные беспилотники-носители, подготовленные операторы и командная структура, способная координировать одновременно большое количество различных элементов операции.

"Я помню, с чего мы начинали, и вижу, что у нас есть сейчас. Возможно, мы проведём в этой войне много лет, а может и нет, возможно, несколько месяцев, но победа Украины неизбежна", - заявил Дарвин.

Как Роман Свитан оценивает значение удара под Лиманом

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценивает операцию Третьего армейского корпуса как тактическую по непосредственному масштабу, но имеющую последствия для российского стратегического планирования. По его словам, корпусу достался один из самых сложных участков - северо-восточная часть Славянского оборонительного группирования.

"„Тройке" достался самый сложный участок фронта на данном этапе - северо-восточная часть Славянского оборонительного группирования", - заявил Свитан.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

По его оценке, российские силы рассматривали район Лимана как одно из направлений для наступательной операции с выходом на Барвенково. Потенциальной целью такого развития событий он называет перерезание логистической связи Славянской группировки с поставками через район Изюма.

Свитан утверждает, что украинский контрудар готовился около полугода. Его суть, по словам эксперта, заключалась в том, чтобы создать для российских войск определенный коридор между украинскими фланговыми частями и нанести удар в момент, когда российская сторона уже считала себя близкой к успеху.

"Удар нанесли тогда, когда россияне уже начали праздновать победу. Кстати, время выбрали очень удачно", - сказал эксперт.

По его мнению, главный результат операции заключается не только в возвращении конкретных населенных пунктов. Действия украинской стороны, по его оценке, сорвали один из возможных сценариев российского наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Свитан считает, что без северного направления российскому командованию сложнее реализовать замысел по полуокружению Славянска и Краматорска. По его словам, тогда российским войскам остаётся гораздо более сложный вариант прямого наступления на укреплённую агломерацию.

"Можно сказать, что "тройка" разрушила один из вариантов захвата Славянско-Краматорской "цитадели" для России", - заявил Свитан.

Эксперт предполагает, что российские силы могут переориентировать часть своих действий и попытаться продвигаться непосредственно в направлении Краматорска. Он обращает внимание на район Доброполья и гряду высот, где перепад высот, по его оценке, составляет около 200 метров.

Для реализации такого замысла, по словам Свитана, россиянам понадобятся дополнительные силы и средства. В то же время он отмечает, что российские войска уже понесли значительные потери на этом участке.

"Но для этого россиянам нужны дополнительные силы и средства, а людей они там потеряли очень много", - отметил Свитан.

Отдельно эксперт акцентировал внимание на состоянии российской обороны. По его словам, российские войска готовились прежде всего к наступательным действиям, поэтому на отдельных участках не создали полноценной оборонной структуры.

Свитан считает, что этим пытаются воспользоваться украинские силы, которые продолжают действовать в российском тылу и пытаются уничтожать его элементы.

"Россияне не задумывались об обороне - это очень важно. Они планировали наступление", - сказал эксперт.

Он также связывает успех Третьего армейского корпуса с организационными факторами. Среди них Свитан называет планирование, информационную тишину, профессиональный уровень командиров и высокую укомплектованность корпуса.

По его словам, важным фактором является возможность действовать полноценным корпусом, а не отдельными недостаточно укомплектованными подразделениями. Свитан также привел в качестве примера другой корпус, который, по его словам, действует севернее, в районе Купянска.

Купянск / Инфографика: Главред

"Во-первых, хорошее планирование. Операцию действительно спланировали и развернули в условиях строгой информационной тишины. Во-вторых, профессиональные командиры оперативно-тактического уровня. И самое главное - полноценный корпус со стопроцентным укомплектованием", - подчеркнул Свитан.

Особое внимание эксперт уделил вопросу укомплектования украинской армии. Он считает, что для выполнения подобных задач на всей линии фронта необходимо достаточное количество подготовленных военнослужащих.

По оценке Свитана, украинской армии требуется около 150 тысяч подготовленных и мотивированных военных. Он связывает это с возможностью полноценного функционирования всех 16 корпусов и сдерживанием российских войск на различных направлениях.

"Нам сейчас нужно около 150 тысяч подготовленных, мотивированных бойцов", - заявил военный эксперт.

Свитан также ожидает, что Россия продолжит попытки развертывания наступательных операций, а с ухудшением погодных условий может увеличить применение техники. Именно поэтому, по его мнению, плотность украинских войск и уровень укомплектованности корпусов будут иметь значение для дальнейшей обороны.

"Поэтому очень важна плотность войск, как у "тройки"", - подчеркнул Свитан.

Почему российские карты могут отличаться от реальной ситуации на фронте

Французский OSINT-аналитик Клеман Молен обратил внимание на расхождения между российскими картами и фактическим расположением сил. По его оценке, в 2026 году российские войска почти не продвинулись на фронте в масштабах, соответствующих их заявлениям, а расхождение между заявленным и фактическим контролем на отдельных направлениях уже превышает 5000 квадратных километров.

"РФ "дорисовала" себе 5000 лишних километров захваченной территории", - отмечает Молен в своей оценке.

На Лиманском направлении, по его данным, российские карты могут показывать контроль над Святогорском и Лиманом. В то же время фактическая линия фронта, по оценке Молена, расположена значительно дальше от заявленной российской стороной зоны контроля.

Аналитик отмечает, что карты различных OSINT-проектов могут обновляться с задержкой. В частности, DeepState на момент данной оценки еще мог не отобразить в полной мере последние результаты действий украинских войск на Лиманском направлении.

Отдельно Молен приводит примеры с других участков фронта. В районе Волчанска российские карты могут показывать значительное продвижение и окружение украинских сил, хотя фактическое расположение российских войск, по его данным, отличается от заявленного.

"Никаких подтверждений успехов россиян или окружения украинских защитников нет", - отмечает аналитик в своей оценке.

Подобную ситуацию Молен описывает и в районе Купянска, где российские карты продолжают показывать контроль над городом. В Донецкой области, по его данным, российская сторона также заявляет о контроле над Константиновкой и Доброполье и о продвижении к западу от Краматорска.

В то же время Молен ссылается на видеоматериалы украинских военных, демонстрирующие присутствие Сил обороны в северной части Константиновки. По его оценке, утверждения о захвате или окружении Доброполья также не соответствуют фактической ситуации.

Отдельный пример аналитик приводит с Запорожского направления. По его словам, российские карты в отдельных районах показывают дополнительное продвижение примерно на 16 километров, которого, по его оценке, фактически нет. Кроме того, российская сторона не отражает на своих картах результаты украинских контратак и заявляет о якобы окружении и захвате части Орехова.

Молен называет несколько возможных причин появления таких расхождений: использование информации для внутренней российской аудитории, стремление продемонстрировать внешнему миру якобы значительные успехи российской армии, а также вариант, при котором часть российских военных или чиновников действительно воспринимает заявленные территории как контролируемые.

"Может быть три причины: пропаганда для внутренней аудитории, попытка показать миру якобы успехи на фронте, а также, возможно, россияне действительно считают, что они до сих пор контролируют эти территории", - отмечает аналитик.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3-й ОШБр, пишет Википедия.

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