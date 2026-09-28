Охота на командующего СБС: Россия оценила Бровди в 20 миллионов - WSJ

Силы беспилотных систем дают около трети потерь россиян, имея при этом 2,5% численности ВСУ.

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Кремль охотится на командующего СБС Роберта Бровди / Фото: Facebook Роберта Бровди

О чем пишет The Wall Street Journal:

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СБС дают около трети потерь армии РФ

Страна-агрессор Россия через постсоветские криминальные сети объявила вознаграждение в 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ майора Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Журналистка Джиллиан Кей Мелчиор побывала на секретном командном пункте украинских операторов дронов и описала работу подразделений, сообщает The Wall Street Journal.

В СБС причиной охоты называют результативность украинских дронов, из-за которой Кремль вывел Бровди в перечень приоритетных целей для ликвидации. Параллельно российские суды по сфабрикованным обвинениям заочно признали украинского военного виновным в терроризме и назначили ему десятки лет лишения свободы.

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Сам командующий связывает интерес противника с арифметикой боевых потерь.

"Силы беспилотных систем составляют лишь 2,5% от общей численности ВСУ, но на них приходится около трети всех потерь россиян за прошлый год", - такую пропорцию приводит Бровди.

Чехлы Фарадея и затемнённые стёкла

Уровень угрозы заставляет командование работать в режиме жёсткой конспирации - требования распространяются даже на приглашённых гостей. Перед визитом журналистов попросили перевести телефоны в авиарежим, а затем поместить их в чехлы Фарадея, которые блокируют сигналы Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth и GPS.

К самой локации представителей прессы доставляли автомобилями с затемнёнными стёклами, чтобы скрыть маршрут. Место расположения пункта описывают максимально размыто - "где-то на юго-востоке Украины".

"Курс обмена" не устраивает

С начала полномасштабной войны россияне убили 79 бойцов "Птиц Мадяра", их имена высечены на стене у входа в командный центр.

В день интервью соотношение выглядело так: за каждого своего погибшего воина СБС ликвидировали или ранили 656 российских оккупантов.

"Я не считаю, что этот курс обмена достаточно хорош", - говорит "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Покушение на Оболенского

Как писал Главред, летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", Героя Украины Игоря Оболенского.

Нападавшим оказался 69-летний житель Харькова, завербованный представителями российских спецслужб, которые, выдавая себя за сотрудников СБУ, ввели мужчину в заблуждение и сообщили ему ложную информацию о якобы сотрудничестве украинского военнослужащего с врагом. Впоследствии для совершения преступления ему передали огнестрельное оружие через курьера.

Сам Оболенский расценил покушение на него как подтверждение эффективности на поле боя.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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