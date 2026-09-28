Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Охота на командующего СБС: Россия оценила Бровди в 20 миллионов - WSJ

Анна Ярославская
28 сентября 2026, 08:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Силы беспилотных систем дают около трети потерь россиян, имея при этом 2,5% численности ВСУ.
Роберт Бровди
Кремль охотится на командующего СБС Роберта Бровди / Фото: Facebook Роберта Бровди

О чем пишет The Wall Street Journal:

  • Россия предлагает $20 млн за данные о Роберте Бровди
  • Заочный приговор в РФ - десятки лет заключения
  • СБС дают около трети потерь армии РФ

Страна-агрессор Россия через постсоветские криминальные сети объявила вознаграждение в 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ майора Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Журналистка Джиллиан Кей Мелчиор побывала на секретном командном пункте украинских операторов дронов и описала работу подразделений, сообщает The Wall Street Journal.

В СБС причиной охоты называют результативность украинских дронов, из-за которой Кремль вывел Бровди в перечень приоритетных целей для ликвидации. Параллельно российские суды по сфабрикованным обвинениям заочно признали украинского военного виновным в терроризме и назначили ему десятки лет лишения свободы.

видео дня

Сам командующий связывает интерес противника с арифметикой боевых потерь.

"Силы беспилотных систем составляют лишь 2,5% от общей численности ВСУ, но на них приходится около трети всех потерь россиян за прошлый год", - такую пропорцию приводит Бровди.

Чехлы Фарадея и затемнённые стёкла

Уровень угрозы заставляет командование работать в режиме жёсткой конспирации - требования распространяются даже на приглашённых гостей. Перед визитом журналистов попросили перевести телефоны в авиарежим, а затем поместить их в чехлы Фарадея, которые блокируют сигналы Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth и GPS.

К самой локации представителей прессы доставляли автомобилями с затемнёнными стёклами, чтобы скрыть маршрут. Место расположения пункта описывают максимально размыто - "где-то на юго-востоке Украины".

"Курс обмена" не устраивает

С начала полномасштабной войны россияне убили 79 бойцов "Птиц Мадяра", их имена высечены на стене у входа в командный центр.

В день интервью соотношение выглядело так: за каждого своего погибшего воина СБС ликвидировали или ранили 656 российских оккупантов.

"Я не считаю, что этот курс обмена достаточно хорош", - говорит "Мадяр".

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Покушение на Оболенского

Как писал Главред, летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", Героя Украины Игоря Оболенского.

Нападавшим оказался 69-летний житель Харькова, завербованный представителями российских спецслужб, которые, выдавая себя за сотрудников СБУ, ввели мужчину в заблуждение и сообщили ему ложную информацию о якобы сотрудничестве украинского военнослужащего с врагом. Впоследствии для совершения преступления ему передали огнестрельное оружие через курьера.

Сам Оболенский расценил покушение на него как подтверждение эффективности на поле боя.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины Мадяр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы, "прилеты" и пожары: дроны массированно атаковали Кубань

Взрывы, "прилеты" и пожары: дроны массированно атаковали Кубань

08:03Мир
РФ ударила КАБами по домам в Харькове: более 20 пострадавших, среди них - дети

РФ ударила КАБами по домам в Харькове: более 20 пострадавших, среди них - дети

07:05Война
Российские дроны атаковали Киев: под удар попала АЗС, вспыхнул пожар

Российские дроны атаковали Киев: под удар попала АЗС, вспыхнул пожар

06:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

"Желаю счастья": известный актер неожиданно высказался о предательнице Безрук

"Желаю счастья": известный актер неожиданно высказался о предательнице Безрук

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Денежное дерево будет густым и красивым: какое действие поможет сформировать пышную крону

Денежное дерево будет густым и красивым: какое действие поможет сформировать пышную крону

Последние новости

09:12

Трамп просил Зеленского "притормозить": детали разговора президентов

08:39

Популярный салат с новым ингредиентом: рецепт "Цезаря" с рыбой

08:23

Охота на командующего СБС: Россия оценила Бровди в 20 миллионов - WSJ

08:03

Взрывы, "прилеты" и пожары: дроны массированно атаковали Кубань

07:20

Уничтожить столицу, чтобы сломить страну: Портников - о линии от Батурина до Киевамнение

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
07:05

РФ ударила КАБами по домам в Харькове: более 20 пострадавших, среди них - детиФото

06:40

Российские дроны атаковали Киев: под удар попала АЗС, вспыхнул пожар

05:31

Точно не "шиповник": как правильно назвать колючий куст с красными плодами на украинском

05:00

Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке велосипедиста за 39 с

03:36

Солнце может устроить сверхмощную вспышку: когда Землю накроет новый "шторм"

02:15

Крупных ягод не будет: где категорически запрещено сажать малину

27 сентября, воскресенье
23:35

РФ накопила десятки ракет: в Сети узнали о подготовке массированного обстрела

22:56

Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

22:35

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ храненияВидео

22:07

РФ атаковала рынок "Столичный" под Киевом: есть погибшие и много раненых, бушует пожарФото

21:32

Баллистика по РФ уже полетела: Загородний назвал главную цель Украины

21:17

Эйдман объяснил, почему "простые россияне" вечно воюютмнение

20:53

"Россия "победила" детсады и школы": Зеленский раскрыл масштабы террора РФ

20:34

Что защитит Украину от ракетных атак РФ: Буданов сделал неожиданное заявление

Реклама
20:33

Озимый чеснок даст рекордный урожай: какие культуры посадить рядом

19:54

Оккупанты продвинулись вблизи ключевого города: что происходит на фронте

19:44

Почему 28 сентября нельзя унывать: какой церковный праздник

19:31

Можно ли снова заморозить мясо из морозилки: ответ удивит даже опытных хозяекВидео

19:11

Сильный холод накроет Украину после бабьего лета: точный прогноз до конца октября

18:44

РФ устроила воскресный террор Киева: гремят взрывы, есть раненые и "прилеты"Видео

18:33

Молодые деревья будут защищены всю зиму: что нужно обязательно сделать осенью

17:32

Финансовый гороскоп на 28 сентября - 4 октября: Водолеям - новый путь, Львам - рост

17:31

Как сушить белье без сырости: один простой трюк — и никакой лишней влагиВидео

17:04

РФ сбросила на Сумы три КАБа: есть погибшие, среди них - 16-летняя девушкаФото

17:03

Спатифиллум будет пышно цвести даже зимой: какие осенние процедуры ему необходимы

16:59

Любовный гороскоп на 28 сентября - 4 октября: Весам - знакомства, Скорпионам - пауза

16:33

Какого цвета пальто выбрать на осень 2026: стилистка назвала 5 модных оттенковВидео

16:33

Дроны ВСУ в тылу РФ: детали переброски помощи жителям оккупированных ОлешекВидео

15:55

Доллар приближается к рекордной отметке: что будет с курсом валют в октябре

15:55

Скорлупа отпадет сама: что добавить в воду при варке яиц

15:48

"Принимаю кучу таблеток": Сталлоне признался, как уничтожил здоровье ради ролей

15:47

Операция "Вивальди" дала новый результат: Зеленский сделал важное заявление

15:20

Впервые в истории войны: Третий корпус применил новую тактику в ходе "Вивальди"

15:02

Европа начала реагировать на угрозы Путина: кто готов вступить в войну с Россией

Реклама
15:02

Борщ станет вкуснее и ярче: какой ингредиент добавить в конце варки

14:40

Три знака китайского зодиака притягивают богатство и процветание до 4 октября

14:32

Денежное дерево будет густым и красивым: какое действие поможет сформировать пышную крону

14:03

Луковицы не сместятся в земле: простой трюк для посадки тюльпанов осеньюВидео

14:00

Гороскоп Таро на 28 сентября - 4 октября: Близнецам - прорыв, Девам - страсть

13:25

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

13:20

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

13:04

"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

12:58

Газон станет гуще и здоровее: какую важную задачу следует выполнить осенью

12:46

Выбор управляющего IDS откладывали, вряд ли с новым управителям Фридман потеряет контроль - источник Forbes

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять