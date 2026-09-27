Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

Сергей Кущ
27 сентября 2026, 13:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия может попытаться использовать восстановленные украинские дроны.
Роман Свитан, ракетно-дроновая атака
Роман Свитан, ракетно-дроновая атака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Силы обороны Юга

В случае попытки атаковать страны НАТО Россия, вероятнее всего, начнет не с баллистических или крылатых ракет, а с беспилотников, постепенно проверяя реакцию Альянса. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его оценке, Москва вряд ли решится сразу провести масштабную ракетную атаку. Возможная эскалация, считает эксперт, может проходить постепенно, чтобы российское руководство могло оценивать реакцию европейских государств на каждом следующем этапе.

"Начнет однозначно с дронов", - заявил Свитан.

видео дня

Россия может попытаться использовать восстановленные украинские дроны

Эксперт предположил, что на первоначальном этапе Россия теоретически может попытаться использовать даже беспилотники украинского производства, ранее запущенные по российским объектам.

По словам Свитана, часть украинских дронов, которые не достигли целей или были повреждены, российские специалисты пытаются восстанавливать.

"Не исключаю даже возможности использования дронов украинского производства. Мы ежедневно отправляем сотни дронов в Россию. Часть из них россияне пытаются восстановить, снова поставить на крыло. Они могут использовать такие аппараты против стран НАТО", - считает он.

Это предположение самого эксперта. В приведенном комментарии не представлены доказательства того, что Россия сейчас готовит подобную операцию против государств Альянса.

По версии Свитана, использование таких аппаратов могло бы позволить Москве оценить скорость реакции НАТО и алгоритмы действий систем противовоздушной обороны.

После этого, полагает он, Россия могла бы перейти к применению собственных ударных беспилотников.

Свитан назвал следующий возможный этап

Если первоначальные провокации не получат достаточного ответа, следующим этапом, по прогнозу эксперта, может стать дальнейшее повышение интенсивности атак.

"Россияне могут сделать это массированно: посмотреть на реакцию, изучить алгоритм работы. После этого принять решение о нанесении ударов уже собственными дронами, которыми они атакуют Украину, а затем могут пойти и ракеты", - заявил Свитан.

При этом он не ожидает, что Россия сразу начнет с массированного применения баллистического оружия.

"Сразу массированного удара баллистикой, скорее всего, не будет. Они будут действовать step by step: в три-четыре захода, постепенно проверяя реакцию", - спрогнозировал эксперт.

Таким образом, по его версии, потенциальная российская эскалация может строиться на последовательном повышении ставок - от отдельных или массовых запусков беспилотников до более серьезного вооружения.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Что может остановить дальнейшую эскалацию

Свитан считает, что решающим фактором в таком сценарии станет реакция европейских стран. По его мнению, чем быстрее потенциальная агрессия встретит жесткое противодействие, тем меньше вероятность дальнейшего повышения ставок со стороны Москвы.

"Если агрессию не остановить сразу, потом ее становится намного сложнее останавливать. Если же сразу ответить очень жестко, россияне, как правило, откатываются назад, как будто ничего и не было", - считает полковник запаса ВСУ.

При этом Свитан видит проблему в готовности отдельных европейских руководителей принимать быстрые и жесткие решения в условиях эскалации.

По мнению эксперта, российское руководство может пользоваться нерешительностью оппонентов и постепенно увеличивать давление до тех пор, пока не столкнется с серьезным сопротивлением.

Таким образом, описанный Свитаном сценарий предполагает, что в случае намеренной эскалации против НАТО Россия может первоначально сделать ставку на беспилотники, используя их для проверки реакции Альянса, и лишь впоследствии рассматривать применение более мощного вооружения. При этом речь идет о прогнозе военного эксперта, а не о подтвержденном плане российского руководства.

Угроза РФ для НАТО

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НАТО Роман Свитан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

13:25Мир
"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

13:20Война
Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

11:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

Конец черной полосы: какие три знака зодиака забудут о финансовых проблемах

Конец черной полосы: какие три знака зодиака забудут о финансовых проблемах

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

Последние новости

14:03

Луковицы не сместятся в земле: простой трюк для посадки тюльпанов осенью

14:00

Гороскоп Таро на 28 сентября - 4 октября: Близнецам - прорыв, Девам - страсть

13:25

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

13:20

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

13:04

"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
12:58

Газон станет гуще и здоровее: какую важную задачу следует выполнить осенью

12:46

Выбор управляющего IDS откладывали, вряд ли с новым управителям Фридман потеряет контроль - источник Forbes

12:36

Желтый налет растворится за ночь: что насыпать в унитаз для идеальной чистотыВидео

12:29

Хотела пополнить карту на 1000 грн и осталась без денег: украинка пожаловалась на ПриватБанк

Реклама
12:12

Китайский гороскоп на завтра, 28 сентября: Свиньям - упорство, Крысам - трудности

11:57

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

11:43

Отнюдь не "доченька": как правильно сказать на украинском языке

11:21

"Желаю счастья": известный актер неожиданно высказался о предательнице Безрук

11:18

Когда перехватчики начнут массово сбивать дроны РФ: Буданов назвал срокиВидео

10:58

Китайский гороскоп на сегодня, 27 сентября: Быкам - цели, Козлам - драмы

10:33

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Ракам - уважение, Скорпионам - чуткость

10:31

Батареи будут греть лучше, а счета за отопление уменьшатся: что нужно сделатьВидео

10:27

Путин может завершить войну "хоть завтра": Келлог объяснил, что мешает РФ вывести войска

10:01

"Любила ходить в клуб": Могилевская раскрыла, как дала псевдонимы Барских и Дантесу

09:30

Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары, погиб мужчинаФото

Реклама
08:58

Путин готовит новый сценарий войны в Украине: в ISW раскрыли стратегию Кремля

08:58

Трамп не подтвердил разрешение на производство ракет Patriot для Украины: что сказал

08:54

Гороскоп на завтра, 28 сентября: Тельцам — измена, Девам — успех

07:51

Атака РФ на Запорожскую область: трое человек погибли, ещё четверо получили ранения

05:00

Полнолуние станет счастливым периодом в любви для трех знаков зодиака – кто они

04:18

Куртки нужно чистить чаще, чем раз в сезон: эксперты объяснили в каких случаях

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

03:47

Что делать с косточкой авокадо: семь способов дать ей вторую жизнь дома

03:03

РФ заявляет об успешном наступлении на Харьковщине - Свитан объяснил, что происходит

02:26

Обладают сильным шестым чувством: какие знаки зодиака чувствуют больше других

01:10

Золотая находка спустя столетия: археологи раскрыли тайну 2700-летней гробницы

26 сентября, суббота
23:40

В Киеве гремели взрывы, РФ била дронами: что известно о раненых и "прилетах"Фото

23:08

Резкий скачок стоимости топлива: эксперт раскрыл, что будет с ценами

22:51

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признаниеВидео

22:21

Невзоров: после "гастролей" мощей Донского потери россиян выросли втроемнение

22:20

Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"Видео

22:10

Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:26

"Немножко провинился": муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой

20:39

РФ может "закошмарить" Киев, но ее возможности по баллистике ограничены - нардеп

20:32

Лавров в истерике из-за западной помощи Украине раскрыл планы продолжения войны

Реклама
19:52

"Мы тебя очень ждали": Соломия Витвицкая родила первенца

19:30

Бананы не почернеют уже через пару дней: раскрыт хитрый способ храненияВидео

18:57

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

18:54

Осенняя обработка сада от болезней: что сделать сейчас, чтобы не переплачиватьВидео

18:32

Переговоры Зеленского с Путиным: Трамп назвал вероятные сроки заключения сделкиВидео

18:21

Почему 27 сентября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

18:16

4 принципа для мира: Китай на Генассамблее ООН сделал заявление о войне в Украине

18:05

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на сменуВидео

17:58

Что может остановить удары РФ по Украине: названа "болевая точка" для Кремля

17:44

Миссия — спасать жизни: 450 выездов на передовую Валерия Дубиля и БФ молодежной инициативы "Надежда"Фото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять