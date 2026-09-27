Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

Россия может попытаться использовать восстановленные украинские дроны.

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Роман Свитан, ракетно-дроновая атака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Силы обороны Юга

В случае попытки атаковать страны НАТО Россия, вероятнее всего, начнет не с баллистических или крылатых ракет, а с беспилотников, постепенно проверяя реакцию Альянса. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его оценке, Москва вряд ли решится сразу провести масштабную ракетную атаку. Возможная эскалация, считает эксперт, может проходить постепенно, чтобы российское руководство могло оценивать реакцию европейских государств на каждом следующем этапе.

"Начнет однозначно с дронов", - заявил Свитан. видео дня

Россия может попытаться использовать восстановленные украинские дроны

Эксперт предположил, что на первоначальном этапе Россия теоретически может попытаться использовать даже беспилотники украинского производства, ранее запущенные по российским объектам.

По словам Свитана, часть украинских дронов, которые не достигли целей или были повреждены, российские специалисты пытаются восстанавливать.

"Не исключаю даже возможности использования дронов украинского производства. Мы ежедневно отправляем сотни дронов в Россию. Часть из них россияне пытаются восстановить, снова поставить на крыло. Они могут использовать такие аппараты против стран НАТО", - считает он.

Это предположение самого эксперта. В приведенном комментарии не представлены доказательства того, что Россия сейчас готовит подобную операцию против государств Альянса.

По версии Свитана, использование таких аппаратов могло бы позволить Москве оценить скорость реакции НАТО и алгоритмы действий систем противовоздушной обороны.

После этого, полагает он, Россия могла бы перейти к применению собственных ударных беспилотников.

Свитан назвал следующий возможный этап

Если первоначальные провокации не получат достаточного ответа, следующим этапом, по прогнозу эксперта, может стать дальнейшее повышение интенсивности атак.

"Россияне могут сделать это массированно: посмотреть на реакцию, изучить алгоритм работы. После этого принять решение о нанесении ударов уже собственными дронами, которыми они атакуют Украину, а затем могут пойти и ракеты", - заявил Свитан.

При этом он не ожидает, что Россия сразу начнет с массированного применения баллистического оружия.

"Сразу массированного удара баллистикой, скорее всего, не будет. Они будут действовать step by step: в три-четыре захода, постепенно проверяя реакцию", - спрогнозировал эксперт.

Таким образом, по его версии, потенциальная российская эскалация может строиться на последовательном повышении ставок - от отдельных или массовых запусков беспилотников до более серьезного вооружения.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Что может остановить дальнейшую эскалацию

Свитан считает, что решающим фактором в таком сценарии станет реакция европейских стран. По его мнению, чем быстрее потенциальная агрессия встретит жесткое противодействие, тем меньше вероятность дальнейшего повышения ставок со стороны Москвы.

"Если агрессию не остановить сразу, потом ее становится намного сложнее останавливать. Если же сразу ответить очень жестко, россияне, как правило, откатываются назад, как будто ничего и не было", - считает полковник запаса ВСУ.

При этом Свитан видит проблему в готовности отдельных европейских руководителей принимать быстрые и жесткие решения в условиях эскалации.

По мнению эксперта, российское руководство может пользоваться нерешительностью оппонентов и постепенно увеличивать давление до тех пор, пока не столкнется с серьезным сопротивлением.

Таким образом, описанный Свитаном сценарий предполагает, что в случае намеренной эскалации против НАТО Россия может первоначально сделать ставку на беспилотники, используя их для проверки реакции Альянса, и лишь впоследствии рассматривать применение более мощного вооружения. При этом речь идет о прогнозе военного эксперта, а не о подтвержденном плане российского руководства.

Угроза РФ для НАТО

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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