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Батареи будут греть лучше, а счета за отопление уменьшатся: что нужно сделать

Мария Николишин
27 сентября 2026, 10:31
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Воздушные пузырьки отрезают часть пластины от циркуляции, заставляя котел работать дольше, а счета - расти.
Батареи будут греть лучше, а счета за отопление уменьшатся: что нужно сделать
Что делать с батареями перед началом отопительного сезона / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему булькают батареи после запуска отопления
  • Что сделать, чтобы батареи нагревались равномерно

С наступлением отопительного сезона люди могут заметить, что батареи нагреваются неравномерно, из-за чего в комнате становится значительно прохладнее. Чтобы избежать этой проблемы, радиаторы стоит проверить еще в сентябре.

Главред решил разобраться, как прокачать радиатор отопления дома.

видео дня

Почему батареи холодные сверху

Холодная верхняя часть батареи при горячей нижней - это не поломка прибора, а воздух, который отрезал часть пластины от циркуляции, пишет Deccoria.

Пузырьки попадают в систему каждый раз при доливке воды и высвобождаются при нагревании, так как в теплой воде растворяется меньше газов, чем в холодной. Они скапливаются именно там, где поток самый медленный - в широкой камере радиатора, откуда плавучесть поднимает их к верхнему краю.

Сталь под пузырьком быстро остывает до комнатной температуры, ведь воздух переносит несравненно меньше тепла, чем тот же объем воды. Помещение прогревается медленнее, термостат дольше удерживает котел в рабочем состоянии - и счет за отопление растет.

Второй симптом слышен в трубах: после включения насоса пузырьки пробиваются через сужение клапана, что сопровождается бульканьем и отдельными стуками.

Обратная картина означает совсем другую неисправность. Если прибор теплый сверху и холодный снизу, дело в продуктах коррозии и взвешенных веществах - они тяжелее воды и оседают на дне камеры, изолируя нижнюю часть пластины. Стравливание здесь бессильно, так как слой осадка лежит ниже выпускного клапана.

Как стравить воздух из батареи

Сначала все термостатические головки откручивают до максимума - обычно до цифры 5 или символа солнца. Только после этого котел выключают и ждут, пока приборы остынут, а газы соберутся в самых высоких точках контура. Открывать клапан на горячей воде опасно из-за риска ожогов.

Параллельно стоит взглянуть на манометр: в инструкции к котлу указано правильное значение для холодной системы, а нижняя граница диапазона обычно начинается с 1,0 бар. При слишком низком показателе вода просто не вытолкнет газ, и процедура закончится шипением.

Двигаться следует снизу вверх - с самого нижнего этажа, так как воздух направляется к верхним точкам. На каждом этаже в первую очередь проверяют прибор, наиболее удаленный от котла: именно там скопление воздуха наибольшее.

Сам клапан расположен в одном из верхних углов. Под него подкладывают ткань и чашку, после чего открывают на четверть оборота против часовой стрелки ключом или плоской отверткой. Сначала раздастся шипение, через мгновение - вода; закрывать можно только тогда, когда поток станет равномерным и без пузырьков.

Каждое такое сброс давления снижает давление в контуре. Поэтому после обхода всех приборов возвращаются к манометру и медленно доливают воду. Котел запускают только после этого.

Батареи будут греть лучше, а счета за отопление уменьшатся: что нужно сделать
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как проверить автоматические воздухоотводчики

Там, где ручной обход неудобен - возле котла, на коллекторе, в самой высокой точке стояка, - устанавливают автоматические воздухоотводчики, не требующие обслуживания в течение сезона. Перед запуском отопления достаточно проверить, стоит ли устройство вертикально, не закрасили ли его во время ремонта и не течет ли вода из-под крышки.

Ключевое отличие между типами - в положении крышки. В поплавковых моделях (с латунными корпусами) она должна оставаться свободной, так как именно через нее выходит газ.

В гигроскопических моделях, которые вкручиваются в угол панельного прибора, наоборот: во время работы крышка затянута, а вставка внутри перекрывает поток при контакте с водой. Протечка из-под корпуса указывает на загрязнение под седлом клапана и требует замены.

Что делать, если батарея не греет – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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