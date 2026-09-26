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Свекла не сгниет и не прорастёт до весны: огородник раскрыл свой секрет

Юрий Берендий
26 сентября 2026, 17:17
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Сухость, прохлада и правильная подготовка урожая помогут сохранить столовую свеклу на несколько месяцев без сложных методов.
Свекла не сгниет и не прорастёт до весны: огородник раскрыл свой секрет
Свекла до весны без песка: огородник поделился простым способом хранения урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как хранить свеклу зимой
  • Как сохранить свеклу до весны
  • Где хранить свеклу

Небольшой урожай столовой свеклы можно сохранить до весны без сложных конструкций и большого количества вспомогательных материалов. Для этого важно правильно подготовить корнеплоды и обеспечить им подходящее место. Об этом рассказал в видео на собственном YouTube-канале "Все своё" блогер и опытный огородник

Какие условия нужны свекле зимой и почему огородник отказался от хранения в песке - выяснял Главред.

видео дня

Какие условия необходимы для хранения свеклы зимой

Прежде всего нужно позаботиться о температуре и влажности помещения. Для длительного хранения корнеплодов важно избегать избыточной влаги и мороза.

"Хранится он лучше всего именно в сухих, прохладных условиях. Когда сухо, прохладно, только бы не было мороза", - пояснил огородник, автор YouTube-канала "Все своё".

Именно поэтому урожай следует размещать в погребе, подвале или другом тёмном и прохладном месте. Важно также не откладывать на длительное хранение мокрые корнеплоды.

Как правильно подготовить свеклу к хранению

По его словам, важно не только место, где будет храниться урожай, но и состояние самих овощей перед укладкой. Собирать их лучше в сухую погоду, когда корнеплоды не набрали лишней влаги.

"И ещё, пока, как я говорил, пока ещё сухо, нет таких обильных дождей, чтобы он был сухучкой. Мало того, что он сладкий, но он будет лучше храниться. Потому что когда пойдут дожди, он наберет влаги и, конечно, храниться он будет хуже", - подчеркнул огородник.

После сбора свеклу можно ненадолго оставить подсохнуть. Автор видео советует не спешить складывать все корнеплоды вместе, а сначала отобрать те, которые лучше всего подходят для длительного хранения.

Как хранить свеклу в мешках

Для домашних запасов огородник использует обычные белые мешки. Такой вариант, по его словам, удобен, когда урожая немного, ведь небольшие порции проще переносить и контролировать.

"Хранить будем, друзья, в таких обычных белых мешках. Почему? Раньше мы пробовали хранить в емкости, засыпанной песком", - рассказал автор видео.

Он рекомендует наполнять мешки примерно по 5 кг. После этого их можно разместить в погребе, подвале или другом темном прохладном помещении без риска промерзания.

Смотрите видео о том, почему гниёт свекла при хранении:

"Не много, выберем лучшее. Такие мешки, по пять килограммов, чтобы было удобно. И у нас погреб или подвал. У кого погреб, у кого подвал. Или вообще просто в такое темное, прохладное место", - отметил автор способа.

Подходит ли песок для хранения свеклы

Еще один домашний способ предполагает использование сухого речного песка. Корнеплоды выкладывают слоями, каждый из которых полностью засыпают материалом.

"Песок нужен для хранения. Вот смотрите, вот именно такой, сухой, совсем сухой. Чтобы в нём не было ни грамма влаги", - пояснил огородник.

По его словам, в ёмкости овощи нужно чередовать со слоями песка так, чтобы корнеплоды были полностью покрыты. Такой метод может хорошо работать, однако сопряжён с одним существенным риском.

Почему одна испорченная свекла может повредить весь запас

Во время длительного хранения важно регулярно контролировать состояние урожая. Если среди корнеплодов начинается порча, проблема может быстро распространиться на соседние овощи.

"Тогда он хранится прекрасно. Но у этого способа есть один недостаток: если у вас хотя бы одна свекла начнёт там немного гнить или портиться, эта влага мгновенно распространяется по всей ёмкости", - предупреждает огородник.

Именно поэтому автор метода несколько лет назад начал использовать другой вариант для домашнего урожая. Небольшие партии в отдельных мешках позволяют не хранить весь запас в одном контейнере.

Сколько может храниться свекла в погребе

При правильно подобранных условиях домашний урожай может оставаться пригодным в течение всего холодного сезона. Ключевыми факторами огородник называет отсутствие мороза, сухость и прохладу.

"И я вам скажу, хранится она практически до весны. Ну да, за исключением тех случаев, когда там появляется какая-то влага, и он начинает немного как бы оживать. Но хранится до весны просто великолепно, друзья. Именно просто, без всяких хлопот", - заверил огородник.

Для жителей городских квартир автор также предлагает альтернативу. Небольшое количество корнеплодов можно хранить в холодильнике, однако и там желательно соблюдать прохладные и сухие условия.

Что любит и чего не любит свекла
Что любит и не любит свекла / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Все своё"

Канал "Все своё" - это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

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