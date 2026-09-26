"Целенаправленная эскалация": в ISW узнали, без чего РФ хочет оставить украинцев

Россияне изменили тактику ударов по Украине и выбрали новые цели для атак, чтобы лишить украинцев важного.

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Россия хочет парализовать работу важных систем в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

РФ усилила удары по дата-центрам в Киеве

Работа банков и государственных служб может быть нарушена

Полное отключение интернета в Украине маловероятно

23 сентября страна-агрессор Россия начала наносить интенсивные удары по дата-центрам в Киеве. Это часть новой тактики врага в рамках кампании ударов большой дальности, направленной на подрыв украинской экономики.

Многие украинские интернет-провайдеры уже сообщили о повреждении своих объектов и последующих перебоях со связью, а Министерство обороны РФ ещё 11 сентября открыто признало, что атакует такие цели. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Теперь под угрозой оказалось функционирование банковской системы, онлайн-платежей, государственных сервисов и военной структуры.

"Украинские чиновники и представители бизнеса в комментариях Financial Times прогнозируют, что Кремль будет пытаться вызвать более масштабные сбои в работе телекоммуникаций. Хотя атаки на коммуникационную инфраструктуру продолжаются с начала полномасштабного вторжения, нынешняя волна отличается по логике и масштабу. Собеседники издания охарактеризовали её как "целенаправленную эскалацию"", - отметили аналитики.

Может ли РФ полностью отключить интернет украинцам

Технический аргумент против сценария тотального отключения - сама архитектура украинской сети. Представители интернет-провайдеров в комментарии "Суспильному" отметили, что страна имеет разветвленную сеть и большое количество операторов, поэтому полное прекращение доступа маловероятно.

Эту оценку разделяет и советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, Украина обладает одной из самых разветвленных систем интернет-каналов, поэтому полный блэкаут сети стране вряд ли грозит.

В то же время без финансовых последствий не обойдётся. Провайдерам придётся самостоятельно финансировать ремонт повреждённой инфраструктуры, а это с высокой вероятностью означает рост стоимости услуг для местных пользователей.

Что делать, если не работает интернет / Инфографика: Главред

Где в Украине может пропадать мобильная связь и интернет

Главред писал, что, по словам представителя точки обмена интернет-трафиком Анатолия Фроленко, российские войска уже третью неделю атакуют телекоммуникационную инфраструктуру.

В Украине могут возникать перебои с интернетом и мобильной связью из-за системных ударов России по центрам связи. Сейчас основные удары приходятся на Киев, где российские атаки уже привели к повреждению дата-центров.

Удары РФ по дата-центрам - последние новости

Напомним, Главред писал, что 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по зданию, в котором находился офис интернет-провайдера Datagroup. Из-за этого в Киеве возникли проблемы с интернетом.

Впоследствии стало известно, что стоимость домашнего интернета в Украине может существенно вырасти из-за повреждения инфраструктуры и увеличения расходов. Провайдеры не смогут в дальнейшем работать по тарифам 300–350 гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что, несмотря на повреждение отдельных крупных объектов, эксперты не ожидают полного отключения интернета в стране. Одной из причин они называют высокую степень децентрализации украинского телекоммуникационного рынка.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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