Россия готовится к массированному обстрелу: какие объекты под угрозой

Украинским силам ПВО будет нелегко отразить массированный удар РФ, если противник применит определенные виды вооружения.

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Силам ПВО может быть непросто отразить новую массированную атаку / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Что сказал Игнат:

Армия РФ в скором времени может нанести массированный удар по Украине

Главным вызовом во время следующей массированной атаки РФ может стать баллистика

Украине нужны ракеты для Patriot для защиты неба

Страна-агрессор Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине, и главным вызовом для противовоздушной обороны станут баллистические ракеты. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что время полета таких ракет до цели исчисляется несколькими минутами, а атаки нередко происходят ночью, что оставляет ограниченное время на реакцию расчетов.

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"Обычно слабое место для нас сегодня - это, конечно, удары баллистических ракет. Понятно, что Киев сильно страдает, именно столица. Ну, другие регионы - тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков тоже постоянно атакуют, прифронтовые регионы", - сказал представитель Воздушных сил.

По данным Игната, российские войска располагают сразу несколькими типами средств поражения, движущихся по баллистической траектории: "Циркон", С-400, KN-23 и "Искандер-М". Именно из-за траектории полёта сбивать их украинские подразделения могут преимущественно с помощью комплексов Patriot.

Patriot / Инфографика: Главред

Американские системы уже находятся на вооружении украинских подразделений, и в дальнейшем они должны сохранить статус ключевых средств противовоздушной обороны большой дальности.

Однако само наличие комплексов ещё не гарантирует защиту, ведь без соответствующего количества боеприпасов пусковые установки остаются фактически без работы.

Какие объекты могут стать целями врага во время новых атак

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что россияне сейчас активно "осматривают" Киев и Киевскую область с воздуха для планирования будущих ударов.

Из последних объектов в Киеве, за которыми наблюдали оккупанты: тяговые подстанции и другие объекты железнодорожной инфраструктуры, гипермаркеты в Оболонском районе, подстанции в разных районах столицы, троллейбусное депо и аэропорт Жуляны.

В Киевской области армия РФ осматривала подстанции в районе Бучи/Ирпеня, тяговые подстанции в различных районах, аэродром в Василькове и предполагаемые, по мнению россиян, "склады ГСМ" в районе Бородянки и в Белоцерковском районе.

Россия накапливает оружие для новых ударов по Украине

Главред писал , что, по словам эксперта по вопросам авиационного рынка Богдана Долинце, Россия может накапливать именно ракеты, все чаще используя реактивные и обычные ударные дроны, готовясь к зимней кампании по нанесению ударов по украинской энергетической сфере.

РФ также формирует резерв "шахедов". По его данным, оккупанты запускают около 2,5–3 тысяч таких аппаратов в месяц, тогда как производство может превышать 3 тысячи.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 22 сентября президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину. Об этом свидетельствуют данные разведки.

Ранее также сообщалось, что Россия целенаправленно атакует украинскую логистику. Людям следует быть осторожными вблизи железнодорожных объектов, в частности в Киеве.

Накануне, 23 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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