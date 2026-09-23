"Мама, мы умрем": путинист Джиган расстрелял персонал и держал заложников

Путинист Джиган достал карабин, собрал весь персонал в гостиной, чтобы их расстрелять.

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Джиган окончательно слетел с катушек / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Кратко:

Что сделал путинист

Что говорит его жена

Одиозный рэпер Джиган, который родом из Одессы, но поддерживает террориста Путина и до недавнего времени жил за счет блогерши Оксаны Самойловой, стрелял в свой домашний персонал и держал людей в заложниках.

Об этом пишут российские пропагандисты. По их данным, в начале текущего года Джиган устроил дебош в своем доме во время которого стрелял по персоналу и дрался с охраной. Кроме того, рэпер держал людей в заложниках на протяжении 10 часов.

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Джиган закрыл своих детей / фото: instagram.com, Джиган

Кроме того, он запугал собственных детей, которые на полном серьезе решили, что он их сейчас убьет.

"Старшая дочь Ариэлла в это время была на связи с матерью, которая была в отъезде, и держала в курсе происходящего: „Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас", - передает источник ужасающие детали инцидента.

В сети даже есть видео Джигана с оружием.

Впрочем, инцидент удалось замять: артиста отправили в израильский рехаб, где он находится по сей день. Его бывшая жена Оксана Самойлова эту информацию подтвердила.

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О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

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