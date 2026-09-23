Переговоры с Трампом дали прогресс по лицензии на Patriot – СМИ

Во время встречи с Трампом было достигнуто определенное продвижение в вопросе лицензий на Patriot для Украины.

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Переговоры с Трампом дали прогресс по лицензии на Patriot / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Кратко:

На переговорах с Трампом добились продвижения по лицензии на Patriot

Уиткофф и Кушнер встретятся с командой Украины и ЕС

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Во время встречи с Трампом было достигнуто определенное продвижение в вопросе лицензий на Patriot", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности. видео дня

Ранее Зеленский заявлял, что пока не получил однозначного ответа от американской стороны относительно предоставления соответствующей лицензии.

Другой источник сообщил РБК-Украина, что по ряду других важных для Украины вопросов ситуация пока зависит от решений российской стороны.

Тем временем, по данным издания, в ночь на 23 сентября в Нью-Йорке должна состояться встреча представителей Украины, США и европейских стран. В переговорах планируют участвовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также представители Великобритании, Франции и Германии.

Данную информацию подтверждает и журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Два источника рассказали ему, что встреча состоится в Нью-Йорке в ночь на 23 сентября.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии для обсуждения украинских предложений по соглашению о деэскалации конфликта с Россией", - сообщил Равид.

Главред

Производство ракет для Patriot в Украине: сроки и перспективы

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты попытались оценить, сколько времени потребуется для реализации такого масштабного проекта.

Организовать полноценное производство в короткие сроки практически невозможно. Украине предстоит решить сразу несколько важных задач: получить необходимые технологии, подготовить производственные мощности, приобрести и установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и наладить стабильные поставки всех необходимых комплектующих.

По оценкам специалистов, если ключевые решения будут приняты без задержек и работы начнутся оперативно, первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне продолжающегося увеличения Россией выпуска баллистических ракет, в том числе предназначенных для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Производство Patriot - главное

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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