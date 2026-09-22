"Последние судороги": названа главная причина ударов РФ по гражданским целям

Атаки РФ на Украину преследуют психологическую цель, заявил Новак. Удары РФ по гражданским объектам он связал с неспособностью изменить ход войны.

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Россия не может переломить ситуацию на фронте - Новак / Коллаж: Главред, фото: alerts.in.ua, УНИАН

Ключевые тезисы:

РФ не может переломить ситуацию на фронте

Удары по инфраструктуре преследуют психологическую цель

Новак назвал атаки проявлением слабости России

Страна-агрессор Россия не может переломить ситуацию на фронте, поэтому пытается оказать давление на Украину ударами по гражданской инфраструктуре. Такие атаки свидетельствуют о слабости РФ и её попытках скрыть проблемы на войне. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

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Ситуация на поле боя, по словам Новака, всё меньше соответствует целям, которые Москва декларирует во время переговоров. В частности, украинские силы продолжают освобождать населённые пункты в Донецкой области.

"Именно так. Россия уже беспомощна в войне. На фронте, как мы видим, Украина начала отвоёвывать значительные участки оккупированных территорий, причём в Донецкой области - ключевой для РФ территории. Ведь Москва в ходе переговоров требует, чтобы Украина покинула последние районы Донецкой области, которые она еще контролирует. И даже на этой "сакральной" для врага территории наши защитники отвоёвывают населенные пункты", - отметил он.

Отдельно экономист обратил внимание на соотношение результативности ударов украинской и российской сторон. По его оценке, Украина имеет существенное преимущество в этом компоненте.

"Кроме того, эффективность средних и глубоких ударов Украины на порядок выше, чем эффективность аналогичных ударов РФ", - подчеркнул Новак.

На этом фоне российская тактика, по словам экономиста, смещается в плоскость воздействия на гражданское население. Он связывает такие атаки со стремлением Москвы компенсировать отсутствие успехов на поле боя.

"Именно поэтому российское руководство, не имея сил переломить ситуацию в свою пользу в военном плане, решило сломить украинцев психологически, нанося потери ударами по гражданской инфраструктуре. Так всегда поступает тот, кто осознает свою беспомощность", - сказал экономист.

Экономист считает, что масштабные атаки также могут быть способом продемонстрировать силу, которой, по его мнению, России не хватает для изменения ситуации на фронте.

"Поэтому это действительно последние конвульсии и попытки блефовать, чтобы казаться сильнее, чем они есть на самом деле. Это проявление слабости РФ", - заявил Новак.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговый канал "еРадар" информировал о новых целях для ударов в Киеве. Аналитики подчеркнули, что реактивные дроны нацелены на АЗС в жилых районах столицы и на объекты топливной инфраструктуры. По данным канала, враг определил более 20 гражданских автозаправочных станций в Киеве и систематически атакует топливную инфраструктуру в течение последних месяцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил об условии, при котором удары по энергетике могут прекратиться. Он уточнил, что паритет будет действовать только под контролем США и что необходим эффективный инструмент надзора. Он также подчеркнул, что пока нет гарантий контроля, Силы обороны будут продолжать поражать вражеские объекты, которые дают Москве ресурсы для финансирования войны.

Юрий Игнат рассказал об изменении тактики российских ударов "Шахедами" в зависимости от погодных условий. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ сообщил, что противник подбирает тип дрона в зависимости от погодных условий, и обратил внимание на рост роли скоростных аппаратов, в частности при использовании "Цирконов". По его данным, по Украине запущено около 7700 средств поражения, за неполный сентябрь - примерно 1900 реактивных БПЛА, а процент сбитых держится на уровне около 60%.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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