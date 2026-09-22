Хуже ночного кошмара: Синди Кроуфорд отреагировала на смерть сына

Кратко:
- Что говорят инсайдеры
- Что известно о состоянии Синди Кроуфорд
Супермодель Синди Кроуфорд тяжело переживает трагическую гибель своего сына Пресли Гербера. По словам источников, близких к семье, она буквально "раздавлена горем" и находится в состоянии сильнейшего эмоционального потрясения.
Инсайдеры утверждают, что для Кроуфорд произошедшее стало настоящим ударом - "кошмаром любого родителя". Она и её муж Рэнди Гербер сейчас стараются держаться вместе, но потеря сына даётся им крайне тяжело.
27-летний Пресли Гербер, который строил карьеру модели, скончался в реабилитационном центре, где проходил лечение. По предварительным данным, речь может идти о передозировке, однако окончательные выводы ещё предстоит сделать специалистам.
Известно, что в последние годы он открыто говорил о борьбе с зависимостями и психологическими проблемами, пытаясь справиться с ними и начать новую жизнь.
Сейчас семья просит о приватности и не делает подробных комментариев, переживая одну из самых тяжёлых трагедий в своей жизни.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла в США - по данным СМИ, его тело обнаружили в реабилитационном центре.
Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.
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О персоне: Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,
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