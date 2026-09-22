РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известно

В Днепре разрушены складские помещения и промышленный объект. Среди пострадавших есть раненый в тяжелом состоянии.

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Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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Два человека погибли и шесть ранены в Днепропетровской области

Под удар попали объекты в Днепре, Кривом Роге и Павлограде

На промышленных предприятиях после прилетов вспыхнули пожары

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате вражеской атаки два человека погибли. Еще шестеро - получили ранения.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах области. На объектах в Днепре, Кривом Роге и Павлограде вспыхнули пожары.

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Ракетный удар по Кривому Рогу подтвердил и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Город подвергся атаке баллистических ракет. Возможны ещё вылеты", – сообщил Вилкул.

По его словам, россияне наносят дополнительные удары крылатыми ракетами по тем же целям.

По предварительным данным мониторинговых каналов и сообщениям военных, по четыре баллистические ракеты ударили по Днепру и Кривому Рогу, ещё как минимум три ракеты атаковали Павлоград.

Утром Ганжа сообщил, что в Днепре пострадали складские помещения и предприятие. Два человека погибли. 25-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести в больницу доставили мужчин 35, 46 и 47 лет и 51-летнюю женщину. 57-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Повреждены предприятия и в Кривом Роге и Павлограде.

На Никопольщине пострадали Марганецкая и Покровская общины.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Киевская область также оказалась под ударом. Вражеская атака вызвала возгорание складского здания в Броварском районе.

В ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября дрон на оптике попал прямо возле подъезда в Сумах. Там как раз находилась супружеская пара. Женщина погибла. Ее 41-летний супруг получил множественные осколочные ранения.

В результате атаки РФ в Одессе 19 сентября повреждена инфраструктура и админздание. Информации о раненых и погибших нет.

В ту же ночь РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время повреждено 9 гражданских объектов в четырех районах области.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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