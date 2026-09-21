Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

Диагонали наклонены под углом 45 градусов в ту сторону, в которую нужно обойти препятствие.

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Для чего нужен дорожный знак с желто-черными полосами / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно читать черно-желтый знак на дороге

Что означает направление диагональных линий

Во время движения водители видят множество дорожных знаков. Некоторые из них настолько знакомы и глубоко запечатлелись в зрительной памяти, что реагировать на них удается почти инстинктивно. Однако есть и такие знаки, которые встречаются очень редко, хотя они тоже несут важную информацию.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с желто-черными полосами.

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О чем предупреждает знак с желто-черными полосами

Черно-желтый знак с диагональными полосами - это не декоративный элемент и не дублирование очевидного: наклон линий прямо указывает водителю, с какой стороны объезжать препятствие, пишет SlashGear.

Такие таблички классифицируются как предупредительные знаки, знаки опасности или маркеры препятствий, и устанавливаются там, где конструкции выступают на проезжую часть или сужают обочину. В перечень таких объектов входят опоры, пролеты мостов, перила и стены - все, что изменяет привычную траекторию движения.

Ключевая деталь, которую большинство водителей не замечает сознательно: диагонали нанесены под углом 45 градусов и направлены вниз в ту сторону, куда следует смещаться. То есть сам рисунок знака работает как скрытая стрелка.

Почему некоторые водители считают такие знаки лишними

Часть водителей воспринимает такие маркеры как излишние. Логика проста: если перед мостом на автомагистрали проезжая часть сужается, изменение дорожных условий видно и без дополнительных табличек.

Однако ситуация меняется ночью и при неблагоприятной погоде. Полосы на знаках обычно имеют светоотражающее покрытие, поэтому именно в темноте, дождь или туман они становятся основным ориентиром, который показывает границу безопасной траектории еще до приближения к препятствию.

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Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Ежемесячно его читают более 5 миллионов человек, и оно предоставляет достоверные ежедневные новости и комментарии обо всём, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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