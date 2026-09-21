Древняя находка поразила ученых: под полом монастыря нашли невероятный клад

Прямо в полу главного притвора нашли каменную плиту с древнегреческой надписью.

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Археологи сделали важное открытие / коллаж: Главред, фото: скриншот

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Археологи нашли каменную плиту с древнегреческой надписью

Удалось установить имя человека, которому был посвящен документ

Необычную археологическую находку обнаружили исследователи в монастыре Драгомирна на севере Румынии.

Прямо в полу главного притвора нашли каменную плиту с древнегреческой надписью и изображениями трех лавровых венков. Находка оказалась значительно старше самого монастыря, основанного в начале XVII века, пишет EVZ.

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Исследователи установили, что надпись выполнена на древнегреческом языке и относится примерно к III веку до нашей эры. Это не обычный текст, а официальный указ о проксении - особом почетном статусе, который один греческий город мог предоставлять человеку из другого полиса.

Из надписи удалось установить имя человека, которому был посвящен документ: архитектор Эпикрат, сын Никобула из Византия. Название города, предоставившего ему почетное гражданство, из-за повреждений камня прочитать невозможно. Историки предполагают, что это могли быть Истрия или Томис - древние города на территории современной Румынии.

Как именно античная плита оказалась в монастыре спустя многие столетия, остается неизвестным. По одной из версий, ее могли привезти торговцы или монахи, следовавшие из Добруджи в Молдову. Не исключено, что сначала камень попал в Брэилу или Галац, а затем оказался в Сучаве. Строители, вероятно, использовали древнюю плиту как строительный материал и уложили ее в пол.

Таким образом, находка, случайно оказавшаяся частью монастырского пола, оказалась редким свидетельством античной истории региона.

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