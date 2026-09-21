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Древняя находка поразила ученых: под полом монастыря нашли невероятный клад

Алексей Тесля
21 сентября 2026, 01:10
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Прямо в полу главного притвора нашли каменную плиту с древнегреческой надписью.
археолог
Археологи сделали важное открытие / коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Археологи нашли каменную плиту с древнегреческой надписью
  • Удалось установить имя человека, которому был посвящен документ

Необычную археологическую находку обнаружили исследователи в монастыре Драгомирна на севере Румынии.

Прямо в полу главного притвора нашли каменную плиту с древнегреческой надписью и изображениями трех лавровых венков. Находка оказалась значительно старше самого монастыря, основанного в начале XVII века, пишет EVZ.

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Исследователи установили, что надпись выполнена на древнегреческом языке и относится примерно к III веку до нашей эры. Это не обычный текст, а официальный указ о проксении - особом почетном статусе, который один греческий город мог предоставлять человеку из другого полиса.

Из надписи удалось установить имя человека, которому был посвящен документ: архитектор Эпикрат, сын Никобула из Византия. Название города, предоставившего ему почетное гражданство, из-за повреждений камня прочитать невозможно. Историки предполагают, что это могли быть Истрия или Томис - древние города на территории современной Румынии.

Как именно античная плита оказалась в монастыре спустя многие столетия, остается неизвестным. По одной из версий, ее могли привезти торговцы или монахи, следовавшие из Добруджи в Молдову. Не исключено, что сначала камень попал в Брэилу или Галац, а затем оказался в Сучаве. Строители, вероятно, использовали древнюю плиту как строительный материал и уложили ее в пол.

Таким образом, находка, случайно оказавшаяся частью монастырского пола, оказалась редким свидетельством античной истории региона.

Антарктида хранит немало загадок: что известно о ее древнем прошлом

Сегодня Антарктиду связывают прежде всего с научными станциями и суровым климатом. Однако в далеком прошлом континент выглядел совершенно иначе. Геологические данные свидетельствуют, что миллионы лет назад здесь росли леса, существовали болота и водоемы, а температура была значительно выше современной.

Отдельный интерес вызывают рассказы полинезийских народов о плаваниях в южные широты. В маорийских преданиях упоминается мореплаватель Хуи Те Рангиора, которому приписывают путешествие в холодные воды примерно в VII веке.

При этом достоверных археологических свидетельств посещения Антарктиды древними мореплавателями пока не обнаружено. Поэтому подобные версии остаются дискуссионными. Тем не менее они заставляют ученых изучать возможности и дальность полинезийских морских путешествий задолго до появления европейцев.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: Evenimentul Zilei

EVZ.ro (Evenimentul Zilei) - одно из крупнейших румынских новостных изданий, основанное в 1992 году. Изначально газета выходила в печатном формате и быстро стала одним из самых популярных ежедневных изданий страны. Сегодня EVZ работает преимущественно как онлайн-платформа, публикуя новости о политике, экономике, обществе, международных событиях, истории и культуре.

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