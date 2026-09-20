Зеленский созвонился с Трампом и договорился о встрече: детали переговоров

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- Зеленский провел переговоры с Трампом
- Достигнута договоренность о встрече президентов Украины и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
"Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", - написал глава государства в Telegram.
Он также поблагодарил американского коллегу за визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.
"Мы хорошо прошлись по существенным деталям, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный трек – это приоритет номер один", - отметил глава государства.
По его словам, уже евть новые идеи о деэскалационных шагах и фундаментальных вопросах безопасности.
"Энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги", - добавил Зеленский.
Энергетическое перемирие может сыграть на руку Москве: мнение эксперта
Вадим Денисенко считает, что возможная пауза в ударах по энергетике может дать России временные преимущества. По его мнению, это позволит Москве снизить проблемы с топливом и энергоснабжением в приграничных регионах. При этом ограничения для украинских портов, вероятно, сохранятся и не войдут в такую договоренность.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.
Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".
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О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
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