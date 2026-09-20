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Лучшее средство для идеальной чистоты: как моментально прочистить раковину

Алексей Тесля
20 сентября 2026, 20:29
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Сода и уксус подходят для легких загрязнений и минерального налета, но не заменяют специализированные средства при сильном жире.
раковина
Как отмыть раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Вернуть поверхности свежий вид можно с помощью соды и уксуса
  • С известковыми следами поможет уксусный раствор

Со временем даже чистая на вид раковина покрывается мыльным налетом, следами еды и белыми пятнами от жесткой воды.

Вернуть поверхности свежий вид можно с помощью обычной пищевой соды и разбавленного уксуса, если материал раковины допускает их использование, пишет Martha Stewart.

видео дня

Сначала промойте раковину теплой водой с небольшим количеством средства для посуды. Затем приготовьте пасту из 3 столовых ложек соды и 1 столовой ложки воды. Нанесите ее мягкой губкой, аккуратно потрите загрязнения и тщательно смойте.

С известковыми следами поможет уксусный раствор. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, нанесите на пятна примерно на пять минут, не позволяя составу высохнуть, после чего смойте водой и вытрите поверхность насухо.

Важный нюанс: не смешивайте соду и уксус одновременно. При реакции они нейтрализуют друг друга, поэтому эффективнее применять средства последовательно.

Также не стоит использовать такой способ на натуральном камне и деликатных покрытиях без разрешения производителя. Для кранов и декоративных деталей лучше заранее проверить рекомендации по уходу.

Сода и уксус подходят для легких загрязнений и минерального налета, но не заменяют специализированные средства при сильном жире, ржавчине, плесени или необходимости дезинфекции. Для ежедневного ухода достаточно теплой воды и мягкого моющего средства.

Как прочистить кухонную раковину
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как прочистить засор:

В материале разбирается, как справиться с серьезным засором на кухне, из-за которого вода практически перестала уходить из раковины. Для решения проблемы авторы используют несколько способов очистки, применяя их один за другим.

В первую очередь они используют сантехнический трос, чтобы механически разрушить пробку и освободить проход внутри трубы. Затем подключают вантуз, который помогает дополнительно расшевелить остатки загрязнений и восстановить нормальное движение воды.

После механической очистки применяются специальные средства для канализации. Они помогают воздействовать на жир, органические остатки и налет, который мог остаться на внутренних стенках труб.

Каждый этап показан отдельно - от первоначальной прочистки до восстановления нормального слива. Такой метод особенно полезен в ситуациях, когда обычного вантуза или одного чистящего средства оказывается недостаточно.

В результате последовательное применение механической и химической очистки позволяет устранить засор и вернуть раковине нормальную работу. Материал демонстрирует, что при сложных пробках комплексный подход может быть эффективнее использования одного способа.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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