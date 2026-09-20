"Новий вид мошенничества": люди жалуются на "двойную" оплату через ПриватБанк

Клиентка утверждает, что ожидала возврата денег, однако средства так и не поступили.

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Люди жалуются на "двойную" оплату через ПриватБанк / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

Клиентке пришлось дважды оплатить одну покупку

Женщина пожаловалась на длительное рассмотрение заявки

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на длительное ожидание возврата средств после неудачной оплаты покупки. По ее словам, терминал сообщил об ошибке операции и предстоящем возврате денег, однако спустя несколько недель вопрос так и не был решен.

На портале Минфин женщина рассказала, что рассчитывалась в магазине картой ПриватБанка через терминал этого же банка.

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Во время проведения операции на экране устройства появилось сообщение об ошибке платежа. Одновременно система уведомила клиентку, что списанные средства должны быть возвращены.

"На экране появилось сообщение об ошибке платежа и о том, что средства будут возвращены", - рассказала женщина.

Клиентка утверждает, что ожидала возврата денег до 12 августа, однако средства так и не поступили.

В результате ей пришлось повторно оплатить покупку, после чего женщина обратилась в банк и зарегистрировала заявку на возврат средств по первой операции.

Однако на момент публикации отзыва, по ее словам, обращение все еще не было рассмотрено.

Особенно клиентку возмутил возможный срок ожидания. Как утверждает женщина, ей сообщили, что процедура возврата может продолжаться от 45 до 120 дней.

"На сегодняшний день заявка не рассмотрена, а возврат средств осуществляется в течение 45–120 дней", - говорится в отзыве.

Дополнительные претензии женщины касаются работы контакт-центра ПриватБанка.

По ее словам, при повторных обращениях сотрудники поддержки предоставляют разную информацию относительно дальнейшего рассмотрения ситуации.

"Контакт-центр каждый раз приводит разные версии развития событий, а заявку так никто и не начал рассматривать", - утверждает клиентка.

Отзыв Приват / Фото: скриншот

Таким образом, женщина оказалась в ситуации, когда первоначальная операция завершилась ошибкой, покупку пришлось оплачивать второй раз, а сроки возврата денег по неудачному платежу остаются для нее неопределенными.

Напомним, ранее клиентка ПриватБанка сделала важное заявление по поводу длительной задержки возврата средств. Она подчеркнула, что задержка возврата средств существенно повлияет на дальнейшее развитие отношений с банком и требует оперативного вмешательства со стороны службы безопасности. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что клиентка ПриватБанка во время общения с поддержкой заявила о проблеме длительного рассмотрения заявки. По ее словам, сбой терминала может быть причиной затянувшегося возврата и осложняет оперативное решение вопроса.

Как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка высказала позицию по поводу неудачной оплаты покупки. Она обратила внимание на сложные блокировки счетов и призвала профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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