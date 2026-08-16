"Денег нет, пишите жалобу": люди требуют от ПриватБанка вернуть деньги

Поддержка бана предложила оформить официальную жалобу.

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Люди требуют от ПриватБанка вернуть деньги / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые факты:

Соцвыплата не поступила на карту спустя более суток

Клиент передал банку справку Пенсионного фонда

Поддержка предложила оформить официальную жалобу

Клиент ПриватБанка пожаловался на задержку зачисления социальной выплаты, которая, по его словам, уже была перечислена Пенсионным фондом Украины. Несмотря на предоставленную банку справку, средства на карту так и не поступили.

Соответствующий отзыв клиент оставил на финансовом портале Минфин. По его словам, подтверждающий документ от Пенсионного фонда был передан сотрудникам банка через чат Приват24 более суток назад.

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"ПФУ официально перечислил средства, есть справка, которую загрузили в чат Приват24 более суток назад", - говорится в жалобе.

Как утверждает клиент, первоначально представители банка сообщили, что после предоставления документа средства должны быть зачислены в течение 24 часов. Однако после истечения этого срока ситуация не изменилась.

"Банк обещал зачислить деньги в течение 24 часов. Теперь, когда срок истек, служба поддержки заявляет: „денег нет, пишите жалобу"", - возмутился пользователь.

В результате клиенту пришлось зарегистрировать официальную жалобу. Автор обращения подчеркивает, что речь идет не об обычном переводе, а о социальной выплате, поэтому задержка особенно критична для семьи, которая рассчитывала на эти средства.

"Банк просто издевается над пенсионерами/льготниками, оставляя семью без средств к существованию на выходные", - заявил клиент.

На официальном сайте ПриватБанк указывает, что его карты для выплат предназначены в том числе для получения пенсий и социальной помощи. Для некоторых социальных программ банк также заявляет о быстром зачислении после поступления денег от соответствующего социального фонда.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

При этом Пенсионный фонд Украины отмечает, что выплата пенсий через банковские учреждения осуществляется в соответствии с установленным правительством порядком, а средства перечисляются уполномоченным банкам в рамках определенного выплатного периода.

Автор жалобы требует от ПриватБанка проверить предоставленную справку ПФУ, установить местонахождение платежа и как можно быстрее зачислить деньги.

"Требую немедленно найти платеж по предоставленной справке ПФУ и зачислить деньги на карту!" - говорится в обращении.

Напомним, ранее клиент ПриватБанка сделал важное заявление по поводу задержки социальной выплаты. Он подчеркнул, что задержка социальной выплаты существенно повлияет на дальнейшее развитие событий и потребует оперативного вмешательства со стороны банка, поскольку справка ПФУ была предоставлена через чат Приват24 более суток назад. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель пресс-службы ПриватБанка во время общения со службой поддержки заявил о причинах инцидента. По его словам, сбой банкомата и связанные с ним технические неполадки будут оперативно устранены и не должны затянуть сроки начисления социальных выплат.

Как ранее сообщал Главред, представитель Пенсионного фонда Украины высказал позицию по поводу задержки перечислений. Он обратил внимание на сложные блокировка счетов и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации и скорейшего зачисления средств.

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