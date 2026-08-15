Россия готовит массированный удар по Украине: какие вероятные цели и сроки атаки

Кратко:
- Киев и область могут подвергнуться массированной атаке
- Под угрозой могут оказаться крупные склады с товарами
- Киевлян призвали не игнорировать воздушную тревогу
В течение ближайших 24 часов страна-агрессор Россия может нанести массированный удар по Киеву и области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Отмечается, что целью атаки могут стать крупные склады с продуктами и товарами.
"Наблюдается интерес врага к затруднению логистики пищевой промышленности в столичном регионе", - говорится в сообщении.
Не исключено, что для нанесения удара Россия может использовать реактивные дроны и ракеты.
"Известно о возможном налете/атаке. Возможно, с использованием реактивных БПЛА, а возможно, и ракетного вооружения по Киевской области в течение ближайших 24 часов с этого момента", - добавили мониторы.
Стоит добавить, что ранее мониторинговый канал еРадар сообщал о повышенной опасности для Киева и Киевской области из-за риска запусков ракет типа Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3 с территории Рязанской области РФ.
"Если информация подтвердится и будет объявлена тревога, пожалуйста, не игнорируйте ее", - подчеркнули мониторы.
Россия накопила дроны
В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций.
По данным разведки, в периоды накопления оккупанты обычно запускают около 150–200 дронов за одну атаку, а максимальное количество может составлять около 300. В то же время самые массированные налеты могут включать 600–1000 беспилотников.
"Россия накапливает эти беспилотники для нанесения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков", - подчеркнули в ГУР.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.
В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.
Утром 14 августа Россия нанесла удар двумя реактивными дронами по Буринской общине Сумской области. Под удар попал частный жилой дом местных жителей. Вражеская атака дронами унесла жизни двух человек - 29-летней женщины и ее 9-летнего сына.
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О ресурсе: еРадар
"еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:
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