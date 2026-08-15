Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часа

Анна Ярославская
15 августа 2026, 14:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Понадобятся только нож, противень и кофемолка, а рис на дне банки убережет готовый порошок от слипания.
Чеснок, специи
Чесночный порошок дома - как заменить магазинную специю за пару часов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • При какой температуре сушить нарезанный чеснок
  • Сколько времени занимает запекание в духовке
  • Почему чеснок становится синим
  • Как хранить готовый порошок до года

Приготовить чесночный порошок дома можно без специального оборудования - достаточно ножа, противня и обычной кофемолки, а готовая специя хранится около года. Как заготовить чеснок на зиму сухим способом, рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

"При покупке магазинного чесночного порошка вы понятия не имеете, сколько времени он пролежал в бутылке до того, как вы его приобрели, и насколько свежим был чеснок, из которого он был приготовлен", - отмечает Бесемер.

видео дня

Из техники понадобится блендер либо кофемолка-измельчитель специй.

Кофемолка, в которой мелют кофейные зерна, для чеснока не подходит - натуральные масла впитают запах, и напиток приобретет соответствующий привкус.

Все остальное для приготовления чесночного порошка найдется на любой кухне: острый нож, разделочная доска и противень с пергаментом.

Для самого ароматного результата берут крупные свежие головки - плотные и твердые на ощупь, без признаков прорастания. За один раз удобно обрабатывать три головки: примерно столько помещается на противне.

Очистка, нарезка и сушка

Зубчики отделяют от головки и очищают самым быстрым способом: срезают кончик, кладут зубчик на бок, накрывают плоской стороной лезвия и резко бьют по нему ладонью. Задача - не раздавить дольку, а лишь отделить тонкую шелуху. Испорченные зубчики отбраковывают.

Смотрите видео - Как почистить чеснок за 10 секунд:

Затем чеснок нарезают одинаковыми пластинами толщиной около 3 мм и раскладывают на противне так, чтобы кусочки не слипались комками.

Ключевой этап - медленное выпаривание влаги. Духовку или мини-печь разогревают до 65-77 градусов Цельсия. При более высокой температуре пластины подрумянятся и дадут горечь. Подойдет и сушилка для продуктов.

Процесс занимает 2-4 часа. Готовность определяют по внешнему виду: ломтики должны стать золотистыми, твердыми, но чуть податливыми, а после полного остывания - хрустеть при разламывании. Если этого не происходит, сушку продолжают. Кусочки, которые досушились раньше остальных, вынимают, чтобы не подгорели.

Остывший чеснок измельчают в блендере или кофемолке несколько секунд до нужной консистенции. Слишком крупные фракции просеивают через сито и перемалывают повторно.

Пожелтела листва чеснока или лука: что делать
Пожелтела листва чеснока или лука: что делать / Инфографика: Главред

Хранение и загадочный синий цвет

Держат специю в герметичной таре - банке для специй или небольшой стеклянной емкости. Чтобы порошок не сбивался в комки, в него добавляют половину чайной ложки кукурузного крахмала, а на дно банки насыпают несколько зерен риса, которые впитывают остатки влаги. Первые дни банку желательно хорошо встряхивать.

Есть нюанс и при использовании: порошок сначала отсыпают в ладонь или мерную ложку, а не сыплют напрямую над горячей сковородой, иначе он намокнет прямо в емкости.

"В процессе сушки чеснока вы можете обнаружить, что он приобрел бирюзово-синий цвет. Не волнуйтесь. Это естественная химическая реакция между ферментами и серосодержащими аминокислотами в чесноке", - объяснила Бесемер.

Такая реакция часто встречается в маринованном чесноке или при нагревании, на вкус она не влияет, а по мере дальнейшего запекания цвет возвращается к обычному. Более того, синева считается хорошим знаком: серы больше именно в молодом чесноке, а значит, порошок получится особенно ароматным.

Как писал Главред, в сезон сладкой кукурузы на кухне обычно остаются голые початки - их чистят от волокон, съедают только зёрна, а сам стержень отправляют в компост. Однако из этих "отходов" получается насыщенный бульон, который придаёт блюдам сладковатый вкус и шелковистую текстуру. Читайте - как приготовить такой кукурузный бульон.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт чеснок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:16Война
Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:32Синоптик
Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

14:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Последние новости

15:30

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

15:25

"Богиня красоты": Никитюк в пиджаке на голое тело похвасталась фигурой

15:16

РФ хочет стереть границу с оккупированными территориями: что задумали в Москве

15:15

Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

14:44

Скончалась 26-летняя королева красоты: что с ней случилось

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
14:40

Тест на IQ: нужно найти число 6 среди множества 9 за пять секунд

14:32

Геомагнитный шторм G2 охватит Землю: прогноз магнитных бурь

14:21

Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часаВидео

14:08

Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

Реклама
13:58

Расцвела заново: Анна Кошмал рассказала, как быть мамой девочки

13:48

Удар "Фламинго" по Самаре: под угрозой все космические программы РФ - Defense Express

13:47

Киркоров разрыдался из-за своей старости: "На колясочке вывозят"

13:39

Деньги списываются, а оплата не проходит: в ПриватБанке произошел серьезный сбой

13:36

На территории Украины когда-то был океан: в какой области он простирался

12:54

Украина разнесла завод "Роскосмоса" и поразила аэродром с МиГ-31К - ЗеленскийВидео

12:41

Тяжелобольной Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери: "Слезы на глазах"

12:37

Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктовВидео

11:52

Гороскоп на завтра, 16 августа: Девам — новые эмоции, Стрельцам — облегчение

11:41

Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зимуВидео

11:40

В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

Реклама
11:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 августа: Свиньям - опыт, Обезьянам - споры

11:06

Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузуВидео

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

10:51

Бронированный "Остин" и тайна с факелами. Третий корпус Билецкого организовал прощание с Коновальцем

10:45

"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на телеВидео

10:20

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрикаФото

09:56

Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

09:49

Изысканная закуска в банке за 10 минут: рецепт маринованного сала

09:22

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атакиВидео

09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

Реклама
02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять