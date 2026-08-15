Как сделать чесночный порошок своими руками: ароматная специя будет готова за 4 часа

Вы узнаете:
- При какой температуре сушить нарезанный чеснок
- Сколько времени занимает запекание в духовке
- Почему чеснок становится синим
- Как хранить готовый порошок до года
Приготовить чесночный порошок дома можно без специального оборудования - достаточно ножа, противня и обычной кофемолки, а готовая специя хранится около года. Как заготовить чеснок на зиму сухим способом, рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.
"При покупке магазинного чесночного порошка вы понятия не имеете, сколько времени он пролежал в бутылке до того, как вы его приобрели, и насколько свежим был чеснок, из которого он был приготовлен", - отмечает Бесемер.
Из техники понадобится блендер либо кофемолка-измельчитель специй.
Кофемолка, в которой мелют кофейные зерна, для чеснока не подходит - натуральные масла впитают запах, и напиток приобретет соответствующий привкус.
Все остальное для приготовления чесночного порошка найдется на любой кухне: острый нож, разделочная доска и противень с пергаментом.
Для самого ароматного результата берут крупные свежие головки - плотные и твердые на ощупь, без признаков прорастания. За один раз удобно обрабатывать три головки: примерно столько помещается на противне.
Очистка, нарезка и сушка
Зубчики отделяют от головки и очищают самым быстрым способом: срезают кончик, кладут зубчик на бок, накрывают плоской стороной лезвия и резко бьют по нему ладонью. Задача - не раздавить дольку, а лишь отделить тонкую шелуху. Испорченные зубчики отбраковывают.
Смотрите видео - Как почистить чеснок за 10 секунд:
Затем чеснок нарезают одинаковыми пластинами толщиной около 3 мм и раскладывают на противне так, чтобы кусочки не слипались комками.
Ключевой этап - медленное выпаривание влаги. Духовку или мини-печь разогревают до 65-77 градусов Цельсия. При более высокой температуре пластины подрумянятся и дадут горечь. Подойдет и сушилка для продуктов.
Процесс занимает 2-4 часа. Готовность определяют по внешнему виду: ломтики должны стать золотистыми, твердыми, но чуть податливыми, а после полного остывания - хрустеть при разламывании. Если этого не происходит, сушку продолжают. Кусочки, которые досушились раньше остальных, вынимают, чтобы не подгорели.
Остывший чеснок измельчают в блендере или кофемолке несколько секунд до нужной консистенции. Слишком крупные фракции просеивают через сито и перемалывают повторно.
Хранение и загадочный синий цвет
Держат специю в герметичной таре - банке для специй или небольшой стеклянной емкости. Чтобы порошок не сбивался в комки, в него добавляют половину чайной ложки кукурузного крахмала, а на дно банки насыпают несколько зерен риса, которые впитывают остатки влаги. Первые дни банку желательно хорошо встряхивать.
Есть нюанс и при использовании: порошок сначала отсыпают в ладонь или мерную ложку, а не сыплют напрямую над горячей сковородой, иначе он намокнет прямо в емкости.
"В процессе сушки чеснока вы можете обнаружить, что он приобрел бирюзово-синий цвет. Не волнуйтесь. Это естественная химическая реакция между ферментами и серосодержащими аминокислотами в чесноке", - объяснила Бесемер.
Такая реакция часто встречается в маринованном чесноке или при нагревании, на вкус она не влияет, а по мере дальнейшего запекания цвет возвращается к обычному. Более того, синева считается хорошим знаком: серы больше именно в молодом чесноке, а значит, порошок получится особенно ароматным.
Как писал Главред, в сезон сладкой кукурузы на кухне обычно остаются голые початки - их чистят от волокон, съедают только зёрна, а сам стержень отправляют в компост. Однако из этих "отходов" получается насыщенный бульон, который придаёт блюдам сладковатый вкус и шелковистую текстуру. Читайте - как приготовить такой кукурузный бульон.
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О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
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