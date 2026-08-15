Зеленые помидоры не пропадут: простой рецепт необычного варенья на зиму

Вкуснейшее варенье из зеленых помидоров с лимоном порадует гурманов и удивит гостей.

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Зеленые помидоры на зиму - простой способ превратить их в десерт / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Варианты подачи пикантного варенья к крекерам и закускам

Если в конце дачного сезона на кустах осталось много зеленых помидоров, не обязательно ждать, пока они дозреют, или отправлять урожай в компост. Из недозрелых плодов можно приготовить необычное варенье, которое станет дополнением к завтраку или оригинальной закуской.

Как приготовить варенье из зеленых помидоров

Рецептом приготовления варенья поделились на YouTube-канале Food Language. Для него понадобится всего несколько ингредиентов, а готовый продукт можно хранить и использовать зимой.

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Для приготовления понадобятся:

зеленые помидоры - любое количество;

сахар - из расчета 2 части помидоров на 1 часть сахара;

сок половины лимона.

Сначала зеленые помидоры нужно хорошо вымыть и нарезать небольшими кусочками. При этом удалять кожицу не требуется.

Подготовленные овощи переложить в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Смесь поставить на небольшой огонь и варить, периодически помешивая.

Во время приготовления помидоры станут мягкими и начнут выделять сок. Когда масса достаточно проварится, ее можно измельчить блендером до однородной консистенции.

После этого варенье снова прогревают до желаемой густоты. Готовая масса должна получиться густой, однородной и хорошо намазываться на хлеб.

С чем есть варенье из зеленых помидоров

Несмотря на необычный состав, такое варенье получается сладким и слегка пикантным. Его можно подавать с тостами, свежим хлебом, сыром или крекерами.

Особенно интересно сочетание сладкого томатного варенья с соленым или выдержанным сыром. Также его можно использовать как необычный соус к закускам.

Такой рецепт позволяет с пользой переработать зеленые помидоры, которые остались на огороде в конце сезона, и сохранить их на зиму.

Смотрите видео - Как приготовить варенье из зеленых помидоров:

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Об источнике: YouTube-канал Food Language Food Language - кулинарный YouTube-канал, специализирующийся преимущественно на выпечке домашнего хлеба, сдобных изделий и простых десертов. Канал создан в конце декабря 2022 года. На него подписано более 260 тысяч пользователей, опубликовано свыше 340 видеороликов, а общее количество просмотров превышает 27 миллионов. На канале можно найти пошаговые рецепты домашнего хлеба (бездрожжевого, на закваске, чиабатты, фокаччи), а также популярных десертов и закусок (пицца, тирамису, чиннабоны, выпечка без замеса). Канал ориентирован на то, чтобы сделать выпечку доступной каждому - от новичков до опытных кулинаров. В видео делают упор на рецепты из минимального количества ингредиентов (часто 3–4 базовых продукта) и наглядно показывают каждый этап: от замеса до выпекания. У проекта также есть собственный официальный сайт (food-language.com), где публикуются подробные текстовые версии рецептов и советы по домашней выпечке.

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