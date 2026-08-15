Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрика

Анна Ярославская
15 августа 2026, 10:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оба пожара ликвидированы, погибших и пострадавших нет.
Ататака РФ на Одессу
РФ атаковала Запорожье и Одесскую область, есть разрушения / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DSNSODE

Главное:

  • Россияне атаковали Запорожье дронами - горел гипермаркет "Эпицентр"
  • Обувная фабрика попала под удар в Одесской области
  • Обошлось без погибших и пострадавших

В ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Кроме торгового объекта, враг поразил и территорию одного из промышленных предприятий города.

видео дня

Спасатели уточнили, что в результате обстрела по одному адресу произошло возгорание поддонов и стеллажей в торговом центре, а по другому - кровли складского помещения.

К счастью, обошлось без жертв.

Со стороны ГСЧС были задействованы 23 спасателя и 7 единиц техники.

Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали оба пожара.

В целом, по данным Федорова, за сутки российские оккупанты нанесли 971 удар по 42 населенным пунктам области.

  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр"
    Атака РФ на Запорожье - под удар попал "Эпицентр" Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Одесской области атакована обувная фабрика

Параллельно беспилотники атаковали юг страны - в Белгород-Днестровском районе удары пришлись по производственному объекту, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"В Белгород-Днестровском районе в результате ударов беспилотников произошло разрушение здания обувной фабрики с последующим возгоранием столовой, котельной и легкового автомобиля. Взрывной волной и обломками повреждено остекление и фасад административного здания", - говорится в сообщении.

На другой локации произошло возгорание заброшенного частного жилого дома и сухой травы рядом.По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 15 пожарных и 5 единиц техники.

  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE
  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE
  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE
  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE
  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE
  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE
  • Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область
    Последствия ночной атаки РФ на Одесскую область Фото: facebook.com/DSNSODE

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 15 августа российские войска атаковали Украину 152 беспилотниками и барражирующими боеприпасами различных типов, сообщили Воздушные силы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских беспилотника различных типов и три "Бандероли" - всего 127 воздушных целей.

Воздушные силы зафиксировали попадания российских средств воздушного нападения на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

На момент публикации сообщения атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались несколько российских беспилотников.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии в ночь на 15 августа погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.

13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Куда РФ будет бить зимой: мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил риски, с которыми Украина может столкнуться в новом зимнем сезоне.

"Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой может быть большая проблема - и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением", - сказал он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, обеспечение водой, теплом и электроэнергией - это три основных направления, где возможны серьезные проблемы в зимний период.

"Топливо можно перемещать и поставлять. Да, оно будет дороже, можно будет возить даже автотранспортом, но это не критическая проблема. Еду и одежду тоже можно поставлять разными потоками. А вот электроэнергия, тепло и вода - это три действительно серьезные проблемы", - добавил Свитан.

Другие новости:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Запорожья Одесская область эпицентр новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрика

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрика

10:20Война
Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

09:22Война
Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

09:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Последние новости

11:01

Тест на характер по цвету глаз: что он расскажет о личности ребенка

10:51

Бронированный "Остин" и тайна с факелами. Третий корпус Билецкого организовал прощание с Коновальцем

10:45

"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на телеВидео

10:20

РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрикаФото

09:56

Витвицкая удивила признанием накануне родов: "Можно буквально ощутить"

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
09:49

Изысканная закуска в банке за 10 минут: рецепт маринованного сала

09:22

Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атакиВидео

09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

Реклама
08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

Реклама
01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

22:00

Без тепла, воды и электричества: раскрыты главные угрозы массированных ударов РФВидео

21:38

Фамилии-обереги украинцев: какие родовые названия защищают от зла и болезней

21:31

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:16

Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

21:04

Дроны РФ стали "слышать" авто: "Флэш" раскрыл опасную тактику оккупантовВидео

20:29

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: Львам — удача, Тельцам — отдых

20:15

Сиквел "Барби" под угрозой срыва: что не поделили студия и звезды фильмаВидео

20:00

Сорняки засохнут за считанные часы: простой секрет опытных садоводовВидео

19:47

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали

19:40

Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии

19:18

Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

19:15

Чтобы банки не сдулись и не "постреляли", какую соль категорически не стоит брать

Реклама
19:13

"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле

19:10

Кремль открывает "японский фронт": Денисенко объяснил хитрый маневр Путинамнение

18:45

"Критические регионы": названы области, которым грозит "блэкаут"

18:42

Буданов о новых категориях в Реестре убытков: "Россия заплатит за каждое преступление"

18:24

Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиентаВидео

18:21

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы: как провести церковный праздник

18:18

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

18:02

Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

17:53

Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждыйВидео

17:33

Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять