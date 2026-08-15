РФ ударила по Запорожью и Одесчине: горел Эпицентр, разрушена обувная фабрика

Оба пожара ликвидированы, погибших и пострадавших нет.

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РФ атаковала Запорожье и Одесскую область, есть разрушения / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DSNSODE

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Россияне атаковали Запорожье дронами - горел гипермаркет "Эпицентр"

Обувная фабрика попала под удар в Одесской области

Обошлось без погибших и пострадавших

В ночь на субботу, 15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Кроме торгового объекта, враг поразил и территорию одного из промышленных предприятий города.

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Спасатели уточнили, что в результате обстрела по одному адресу произошло возгорание поддонов и стеллажей в торговом центре, а по другому - кровли складского помещения.

К счастью, обошлось без жертв.

Со стороны ГСЧС были задействованы 23 спасателя и 7 единиц техники.

Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали оба пожара.

В целом, по данным Федорова, за сутки российские оккупанты нанесли 971 удар по 42 населенным пунктам области.

В Одесской области атакована обувная фабрика

Параллельно беспилотники атаковали юг страны - в Белгород-Днестровском районе удары пришлись по производственному объекту, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"В Белгород-Днестровском районе в результате ударов беспилотников произошло разрушение здания обувной фабрики с последующим возгоранием столовой, котельной и легкового автомобиля. Взрывной волной и обломками повреждено остекление и фасад административного здания", - говорится в сообщении.

На другой локации произошло возгорание заброшенного частного жилого дома и сухой травы рядом.По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 15 пожарных и 5 единиц техники.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 15 августа российские войска атаковали Украину 152 беспилотниками и барражирующими боеприпасами различных типов, сообщили Воздушные силы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 субботы противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских беспилотника различных типов и три "Бандероли" - всего 127 воздушных целей.

Воздушные силы зафиксировали попадания российских средств воздушного нападения на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

На момент публикации сообщения атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались несколько российских беспилотников.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии в ночь на 15 августа погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.

13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Куда РФ будет бить зимой: мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил риски, с которыми Украина может столкнуться в новом зимнем сезоне.

"Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой может быть большая проблема - и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением", - сказал он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, обеспечение водой, теплом и электроэнергией - это три основных направления, где возможны серьезные проблемы в зимний период.

"Топливо можно перемещать и поставлять. Да, оно будет дороже, можно будет возить даже автотранспортом, но это не критическая проблема. Еду и одежду тоже можно поставлять разными потоками. А вот электроэнергия, тепло и вода - это три действительно серьезные проблемы", - добавил Свитан.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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