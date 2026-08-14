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Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиента

Алексей Тесля
14 августа 2026, 18:24
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Недостаточная вентиляция, влажная одежда и перепады температуры создают подходящую среду для распространения грибка.
плесень
Как избавиться от плесени / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Недостаточная вентиляция и влага создают подходящую среду для грибка
  • В качестве простого средства предлагают использовать рис и лимонное масло

Плесень в шкафу может появиться даже там, где на первый взгляд нет никаких проблем с сыростью.

Недостаточная вентиляция, влажная одежда и перепады температуры создают подходящую среду для распространения грибка, пишет Express.

видео дня

В результате неприятный запах и пятна могут появиться не только на стенках мебели, но и на одежде или обуви.

Если под рукой нет осушителя воздуха, в качестве простого домашнего средства предлагают использовать рис и лимонное масло. Сухой рис помещают в небольшой тканевый мешочек, добавляя несколько капель масла. Такой мешочек можно оставить внутри шкафа.

Рис способен впитывать часть избыточной влаги, а лимонное масло придает пространству более свежий аромат. При этом такой способ не заменяет полноценное устранение источника сырости - важно регулярно проветривать шкаф и не складывать внутрь мокрые вещи.

Для снижения риска появления плесени желательно поддерживать влажность примерно на уровне 40–60%. Помимо риса, для поглощения влаги используют пищевую соду, силикагель и специальные мешочки с древесным углем.

Главное условие профилактики - обеспечить движение воздуха и не допускать постоянного накопления влаги. Самодельные влагопоглотители могут быть лишь дополнительной мерой, а при выраженной сырости лучше использовать полноценный осушитель.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Смотрите видео - важные правила борьбы с плесенью:

В ролике авторы наглядно показывают, как пытаются очистить силиконовый шов в ванной от следов плесени. Для сравнения они применяют несколько вариантов обработки, но добиться полного удаления грибка с первого раза не получается.

После эксперимента они объясняют, почему некоторые методы оказываются малоэффективными, и рассказывают, какие меры стоит принять, чтобы снизить вероятность повторного появления плесени. Эти советы особенно пригодятся тем, кто регулярно сталкивается с грибком на герметике в ванной.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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