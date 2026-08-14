Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиента

Недостаточная вентиляция, влажная одежда и перепады температуры создают подходящую среду для распространения грибка.

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Как избавиться от плесени / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Недостаточная вентиляция и влага создают подходящую среду для грибка

В качестве простого средства предлагают использовать рис и лимонное масло

Плесень в шкафу может появиться даже там, где на первый взгляд нет никаких проблем с сыростью.

Недостаточная вентиляция, влажная одежда и перепады температуры создают подходящую среду для распространения грибка, пишет Express.

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В результате неприятный запах и пятна могут появиться не только на стенках мебели, но и на одежде или обуви.

Если под рукой нет осушителя воздуха, в качестве простого домашнего средства предлагают использовать рис и лимонное масло. Сухой рис помещают в небольшой тканевый мешочек, добавляя несколько капель масла. Такой мешочек можно оставить внутри шкафа.

Рис способен впитывать часть избыточной влаги, а лимонное масло придает пространству более свежий аромат. При этом такой способ не заменяет полноценное устранение источника сырости - важно регулярно проветривать шкаф и не складывать внутрь мокрые вещи.

Для снижения риска появления плесени желательно поддерживать влажность примерно на уровне 40–60%. Помимо риса, для поглощения влаги используют пищевую соду, силикагель и специальные мешочки с древесным углем.

Главное условие профилактики - обеспечить движение воздуха и не допускать постоянного накопления влаги. Самодельные влагопоглотители могут быть лишь дополнительной мерой, а при выраженной сырости лучше использовать полноценный осушитель.

/ Главред

Смотрите видео - важные правила борьбы с плесенью:

В ролике авторы наглядно показывают, как пытаются очистить силиконовый шов в ванной от следов плесени. Для сравнения они применяют несколько вариантов обработки, но добиться полного удаления грибка с первого раза не получается.

После эксперимента они объясняют, почему некоторые методы оказываются малоэффективными, и рассказывают, какие меры стоит принять, чтобы снизить вероятность повторного появления плесени. Эти советы особенно пригодятся тем, кто регулярно сталкивается с грибком на герметике в ванной.

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