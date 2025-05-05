Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

Алёна Воронина
5 мая 2025, 15:35
529
Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.
Загадка
Как сложить цифру 6, переложив одну спичку / Brightside

Некоторые головоломки бывают простыми, однако большинство из них такие сложные, что просто "голову можно сломать", когда ищете правильный ответ.

Но весь секрет разгадывания головоломок в том, что практика дает свои положительные результаты. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче всех предыдущих и не будет пугать вас так сильно, как те задания, которые вы разгадывали когда-то впервые.

В следующей загадке нужно угадать, как именно надо переложить одну спичку, чтобы получилось число 6, отмечает Brightside.

видео дня

На картинке мы видим три спички, которые лежат параллельно друг к другу. Нужно очень внимательно подумать и дать ответ, как именно надо переложить одну из них, чтобы мы увидели перед собой цифру шесть.

Вы уже догадались? Если нет, тогда попробуйте задействовать нестандартное мышление и выйти за пределы своих стандартных предубеждений и убеждений.

Если взглянуть на эту задачу со стороны и пустить свое мышление не той тропой, как мы делаем сразу, то правильный ответ точно придет вам на ум.

Загадка
Как сложить цифру 6, переложив одну спичку/ Brightside

Когда дадите свой ответ, то можете сверить его с правильным ответом, который мы предусмотрительно оставили внизу этой страницы.

Итак, правильный ответ в том, что из трех спичек можно составить цифру 6 по римским цифрам.

Загадка
Таким образом можно составить римскую шестерку - VI/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 230 на картинке - такая загадка покорится только самым умным. Увидеть спрятанное число могут только те люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 человека - от такой загадки голова будет идти кругом. Только "избранным" умникам удастся понять, где именно спрятаны несколько простых отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.

Если вы любите головоломки, можете разгадать еще несколько таких загадок:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:26Война
Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

17:10Украина
"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:42Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 5 мая: Быкам - разочарования, Собакам - риск

Китайский гороскоп на сегодня 5 мая: Быкам - разочарования, Собакам - риск

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

У 4 знаков зодиака начнется "белая полоса" в жизни: кто станет счастливчиком мая

У 4 знаков зодиака начнется "белая полоса" в жизни: кто станет счастливчиком мая

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Последние новости

17:32

Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазах

17:26

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

17:20

Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителейВидео

17:10

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

17:02

Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:42

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:23

Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

16:11

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

16:10

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

Реклама
15:58

Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

15:47

На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

15:40

После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

15:35

Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

15:25

Сергей Дейнеко вручил ключи от новых квартир героям-пограничникамФото

15:23

"Встреча на слуху": в Кремле заявили, что Трампу необходимо поговорить с Путиным

15:14

ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

15:07

Почему запрещено ссориться с близкими 6 мая: какой праздник и день ангела

14:44

В России начинают блокировать связь перед парадом 9 мая: чего боится Москва

14:35

Рупор стресса: один неожиданный признак "кричит" о крупной проблемеВидео

14:08

В МВФ советуют Украине повысить налоги с 2026 года - Forbes

Реклама
14:01

Настя Каменских воссоединилась с Потапом в день рождения - что он ей подарил

13:58

Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды: где завтра будет холоднее всего

13:54

Не переживут стирку: 2 неожиданные вещи, которые не следует класть в стиралкуВидео

13:22

В США разыскали пропавшую без вести 62 года назад женщину: что с ней случилось

13:10

Суд арестовал бывшего зама Ермака с залогом в 18 миллионов

13:08

Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

13:03

Звезда Лиги смеха рассказал про отношения и близость с другими женщинами: "Это не измена"

12:56

Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

12:51

Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело

12:21

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

12:12

В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

12:11

Германия при Мерце может стать партнером Украины №1 - Андрей Мельник

12:07

Поднялось голубое пламя: в Саратове партизаны атаковали объект энергетики РФ

11:54

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

11:46

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

11:34

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

11:17

В Украине стремительно подешевел популярный овощ: в чем причина

11:16

Такого давно не было: в ВСУ рассказали о жестких штурмах на ключевом направлении

10:54

Маркарова о соглашении о недрах: "Это будет настоящее партнерство 50 на 50"

10:44

Китайский гороскоп на завтра 6 мая: Драконам - испытания, Свиньям - компромисы

Реклама
10:22

Как очистить въевшуюся грязь с белых кроссовок: способ, о котором многие не знаютВидео

10:13

"Готовимся к бешеным ценам": какие фрукты и овощи убили заморозки в Украине

10:10

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

10:05

Трамп приказал возобновить работу тюрьмы "Алькатрас": она была закрыта в 1963 году

10:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

09:39

"Возможно - это невозможно": Трамп сделал заявление о выходе США из переговоров

09:23

Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: Водолеям - "запара", Девам - терпение

09:17

Инвестиция в "минус": что будет с курсом доллара в мае и стоит ли покупать валюту

09:16

Уже выше мамы: Лилия Подкопаева поразила видом своей дочери на редком фото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять