Как сложить цифру 6, переложив одну спичку: только гений разгадает сложную загадку

Некоторые головоломки бывают простыми, однако большинство из них такие сложные, что просто "голову можно сломать", когда ищете правильный ответ.
Но весь секрет разгадывания головоломок в том, что практика дает свои положительные результаты. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче всех предыдущих и не будет пугать вас так сильно, как те задания, которые вы разгадывали когда-то впервые.
В следующей загадке нужно угадать, как именно надо переложить одну спичку, чтобы получилось число 6, отмечает Brightside.
На картинке мы видим три спички, которые лежат параллельно друг к другу. Нужно очень внимательно подумать и дать ответ, как именно надо переложить одну из них, чтобы мы увидели перед собой цифру шесть.
Вы уже догадались? Если нет, тогда попробуйте задействовать нестандартное мышление и выйти за пределы своих стандартных предубеждений и убеждений.
Если взглянуть на эту задачу со стороны и пустить свое мышление не той тропой, как мы делаем сразу, то правильный ответ точно придет вам на ум.
Когда дадите свой ответ, то можете сверить его с правильным ответом, который мы предусмотрительно оставили внизу этой страницы.
Итак, правильный ответ в том, что из трех спичек можно составить цифру 6 по римским цифрам.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 230 на картинке - такая загадка покорится только самым умным. Увидеть спрятанное число могут только те люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 человека - от такой загадки голова будет идти кругом. Только "избранным" умникам удастся понять, где именно спрятаны несколько простых отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.
Если вы любите головоломки, можете разгадать еще несколько таких загадок:
- Что имеет ноги, но не ходит: такую загадку смогут разгадать лишь единицы
- Какой чемодан кому принадлежит: нужно разгадать загадку за 5 секунд
- Где ошибка на рисунке: настоящая находка среди загадок для самых умных
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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