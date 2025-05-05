Где ошибка на рисунке: настоящая находка среди загадок для самых умных

Ошибку нужно отыскать всего за 15 секунд. Удастся ли вам понять, что не так на картинке?

https://glavred.info/life/gde-oshibka-na-risunke-nastoyashchaya-nahodka-sredi-zagadok-dlya-samyh-umnyh-10660613.html Ссылка скопирована

Что не так на картинке/ brightside

Головоломки и другие загадки являются простым способом проверить свою внимательность, но одновременно это еще и отличный метод, как ее потренировать. Подобные задания не отнимут у вас много времени, поэтому их очень просто включить в ежедневную рутину, но при этом положительное влияние от них будет очень большим. Следовательно, все потраченное на такие загадки время будет не напрасным.

В следующей загадке нужно догадаться, что именно неправильно на картинке, пишет Brightside.

видео дня

На рисунке мы видим, как два человека готовят. Парень готовит блюдо на кухне на плите, а девушка - на улице, используя для этого гриль.

Сперва будет казаться, будто бы все на картинке в порядке и никакой ошибки там нет. Но не стоит верить этому первому впечатлению, ведь ошибка там точно есть, просто заметить ее будет непросто.

Придется очень хорошо постараться, чтобы найти правильный ответ. Но мы уверены, что вам точно удастся выйти победителем из этой игры. Не стоит бояться трудностей - нужно просто уверенно двигаться вперед без страха.

На загадку дается ограниченное количество времени - всего 15 секунд. Сложно будет справиться так быстро - но это возможно, если очень постараться и направить на эту цель все свои усилия.

Если вы не против проверить свою внимательность и наблюдательность - тогда вперед и ни шагу назад. Желаем вам успеха в этом непростом задании.

Что не так на картинке/ brightside

Когда разгадаете загадку, можете поделиться ею со своими родными и друзьями - возможно они тоже будут не против проверить свой интеллект и свою внимательность таким образом.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Итак, что на картинке не так, как должно было бы быть? Если присмотреться, то видно, что плита, на которой готовит парень, на самом деле выключена. То есть он не мог бы готовить блюдо таким образом.

Плита на самом деле выключена - парень не мог бы готовить еду таким образом/ brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где число 230 на картинке - такая загадка покорится только самым умным. Увидеть спрятанное число могут только те люди, мозг которых способен очень быстро обрабатывать большое количество информации.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 мужчины - от такой загадки голова будет идти кругом. Только "избранным" умникам удастся понять, где именно спрятаны несколько простых отличий, которые делают две картинки неодинаковыми.

Если вы любите головоломки, можете разгадать еще несколько таких загадок:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред