Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США

Активное участие Трампа в предвыборной кампании не помогло, а, напротив, навредило республиканцам, считает политолог.

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Проигрыш республиканцев на выборах в США можно считать проигрышем Трампа - Фесенко / Коллаж: Главред

Первые результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах показали сокрушительное поражение Республиканской партии, которая впервые утратила преимущество даже в тех штатах, где на протяжении многих лет не избирались кандидаты от демократов. Для администрации Трампа, которая пришла к власти при оглушительной поддержке обеих палат Конгресса США, это стало ударом, поскольку там сразу начали искать виновных в поражении.

В интервью Главреду председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что изменится для Украины с приходом демократов к власти, при каких условиях Трамп может продолжать заигрывать с российским диктатором Путиным, и станет ли действующий президент США первым в истории, отстраненным от власти посредством импичмента.

Как вы прокомментируете результаты выборов в Соединенных Штатах? Почему произошел такой разворот, что даже в исторически "красных" штатах на этот раз возобладали демократы?

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На самом деле этого и ожидали. Были прогнозы, что республиканцы могут проиграть и потерять большинство, в частности в Сенате. Но то, что произошло, превзошло даже эти прогнозы.

Думаю, это закономерное следствие политики Трампа и вызванных ею проблем, прежде всего внутренних. Именно они изменили настроения значительной части избирателей, особенно тех, кто не имел партийных предпочтений, и даже, как я понимаю, части сторонников республиканцев.

На мой взгляд, это личное поражение Трампа. Как ни парадоксально, его активное участие в предвыборной кампании - турне и митинги, которые превращались в своеобразные шоу Трампа, - в конечном итоге не помогло республиканцам. Мне кажется, она имела прямо противоположный эффект. К этому добавились проблемы внутри США: высокие цены на дизельное топливо, инфляция и т. д.

Внешние проблемы тоже повлияли, но я бы не преувеличивал их значение. Нам, конечно, хочется думать, что политика Трампа в отношении Украины стала одной из причин его поражения и поражения его партии. Но, чтобы у нас не было иллюзий, скажу откровенно: это не совсем так. Есть примеры, когда республиканские кандидаты, которые симпатизировали Украине и помогали ей, тоже проиграли выборы. Так что здесь сработал не украинский фактор, а внутренние проблемы США и фактор Трампа.

Заявления Трампа о прекращении войны / Инфографика: Главред

Если говорить о дальнейших решениях Конгресса, чем потеря Трампом контроля над обеими палатами может помочь Украине? Обеспечит ли это возобновление помощи?

Опять же, не стоит питать лишних иллюзий, ведь у нас, как всегда, есть проблема с завышенными ожиданиями. Некоторые думают: все, Трамп проиграл выборы, теперь главным будет Конгресс, помощь Украине возобновят и так далее.

К большому сожалению, ситуация будет гораздо более противоречивой. Напомню: США - президентская республика. Полномочия президента ограничены, особенно в законодательной сфере. Некоторые кадровые решения также требуют одобрения Сената. Но внешняя политика и исполнительная власть - это прерогатива президента США. Трамп останется на посту, и нам в дальнейшем придется иметь дело именно с ним.

Да, его власть будет ослаблена и ограничена, особенно в бюджетном процессе. Положительным моментом для нас является то, что благодаря этому процессу Конгресс, причем обе палаты, может влиять на Трампа и его администрацию в вопросах поддержки Украины. Он может осуществлять контроль и проводить расследования. Думаю, у администрации Трампа уже не будет такого ощущения безнаказанности.

В чем риск? Очевидно, следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров.

К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно.

Поэтому, учитывая, что у нас тоже много горячих голов, нужно понимать: нам необходимо, как и раньше, сотрудничать с обеими партиями. Мы должны и в дальнейшем делать ставку на двухпартийную поддержку Украины, а не только на демократов. У нас много друзей и в Республиканской партии.

Поскольку будет новый состав Палаты представителей и обновленный состав Сената, нужно обновить и, возможно, расширить круг поддержки в обеих палатах. Несмотря на все проблемы, следует продолжить сотрудничество с администрацией Трампа.

Точно не стоит сейчас занимать позицию: будем работать с Конгрессом и выступать против Трампа. Это было бы огромной ошибкой. Нам нужно продолжать сотрудничество с президентом США. Как бы критично мы ни относились к некоторым его действиям, пока он занимает этот пост, нам придется иметь дело именно с ним.

И здесь требуется искусство взаимодействия: сотрудничать и с Трампом, и с Конгрессом, активно продвигая наши интересы в отношениях с обеими ветвями власти. Для нас важна гибкость.

И еще один важный момент. Выборы уже состоялись. Думаю, нужно наконец решить вопрос с назначением посла Украины в США. Сейчас это одно из самых слабых мест в наших отношениях с Соединенными Штатами.

Есть ли кандидатуры на пост посла Украины в США и возможно ли назначение в ближайшее время?

Этот вопрос давно следует адресовать Офису президента и самому президенту. Журналисты спрашивали его об этом, и он ответил: "Кандидатуры есть, но некоторые кандидаты отказываются".

Но затянулась пауза. Была версия, что ждали именно выборов в Конгресс. Думаю, это не главная причина, однако выборы уже состоялись. Обновленный состав Конгресса начнет работу в январе. Палата представителей будет полностью переизбрана, хотя, конечно, не все ее члены будут новыми. Необходимо, чтобы посла назначили до конца года, и он уже мог активно работать с новым составом Конгресса. Ведь одна из функций посла Украины - активное сотрудничество с конгрессменами. Это очень важно, и наши предыдущие послы уделяли этому много внимания.

Кого именно назначить - решает президент. Кандидатуры, на мой взгляд, есть. У нас есть опытные дипломаты. Возможно, учитывая фактор Трампа, многие не хотят рисковать своей карьерой. Есть сложности во взаимодействии с его администрацией и в целом в работе в США в нынешних условиях. Но есть интересы государства, поэтому эту паузу нужно преодолеть. Нам нужно назначить посла как минимум до конца года.

Мы видели, что при Трампе блокировали усиление санкционного давления на Россию и рассмотрение других вопросов, связанных с российско-украинской войной. Сможет ли победа демократов изменить ситуацию?

Здесь есть важные нюансы. Конгресс не блокировал санкционную политику. Ее заблокировал сам Трамп. Были проблемы с прохождением законопроекта Линдси Грэма через Палату представителей. Из-за межпартийных разногласий на фоне предвыборной ситуации демократы его не поддерживали. Но все же нашлось несколько конгрессменов, которые поддержали процедурное решение о его рассмотрении, и впоследствии законопроект удалось принять. Тогда за него проголосовала и часть демократов. Поэтому говорить, что Конгресс блокировал санкционную политику, не стоит.

В конце 2023-го и в начале 2024 года республиканцы в Палате представителей блокировали помощь. Сейчас ситуация с санкциями была иной. Закон Линдси Грэма был принят, а Трамп его подписал, но не применил к России. Поэтому здесь претензий к Конгрессу нет.

Безусловно, в законодательной сфере, в частности в вопросах санкционной политики, Конгресс может делать больше и оказывать давление на Трампа и его администрацию.

В то же время нужно понимать: если демократы будут продвигать даже полезные для Украины инициативы, но будут делать это демонстративно и, не дай Бог, только от имени своей партии, Трамп ничего из этого не поддержит. У него есть право вето, для преодоления которого требуются две трети голосов Конгресса. Возможно, это удастся сделать при поддержке части республиканцев. Вот почему я говорю: для отстаивания и продвижения интересов Украины через Конгресс нужна двухпартийная поддержка.

В бюджете, в частности в оборонном, всегда предусматриваются средства на поддержку Украины. Сейчас сумма небольшая - 400 миллионов долларов. Кстати, ее можно увеличить. Такая инициатива была еще в начале года: увеличить поддержку Украины хотя бы до 800 миллионов долларов. Это технический вопрос, и сумма небольшая, но все же. Здесь нужна двухпартийная поддержка. Если она будет, шансов станет больше. Если этим будут заниматься только демократы, эффекта не будет.

В расследовании проблемных ситуаций, связанных с Маском, Starlink и т. д., тоже нужен двухпартийный подход. Сенат также будет активно работать над кадровыми вопросами. Поэтому во взаимодействии с Конгрессом нам сейчас нужно еще больше делать акцент на двухпартийной поддержке.

Хорошо, что у демократов будет большинство: это ограничивает Трампа. Но без двухпартийной поддержки такая перемена, к сожалению, не сработает в пользу Украины.

Как вы думаете, могут ли Трампу объявить импичмент?

Инициировать процедуру могут. Существует высокая вероятность новой попытки импичмента Трампа - поводов более чем достаточно. Но напомню: в истории США ни одного президента не отстраняли от должности путем импичмента. В свое время Никсон добровольно ушел в отставку под такой угрозой.

Чтобы это произошло сейчас, нужны две трети голосов в Сенате. У демократов будет большинство, но не две трети. И это очень серьезный вопрос. Здесь дело уже не только в Трампе: для республиканцев это станет серьезным испытанием.

Поэтому процедуру импичмента, скорее всего, инициируют, но к отстранению Трампа от должности она, с очень высокой вероятностью, не приведет.

Что еще может быть? Пока это лишь предположение, но его обсуждают в экспертных кругах. Если нынешнее поражение республиканцев фактически произошло из-за Трампа, возникает вопрос: как на это отреагирует истеблишмент Республиканской партии? Ведь чем дальше, тем больше проблем он для них создает.

Республиканцы могут задуматься над тем, как решить проблему Трампа. Здесь есть риск раскола партии. Пока что это маловероятно, ведь раскол приведет к ее ослаблению. Однако такой риск существует. Другой вариант - они будут искать способы нейтрализовать негативное влияние Трампа в последние два года его президентства, учитывая, в частности, его возраст и состояние здоровья. Здесь могут развернуться интересные интриги.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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