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Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Анна Ярославская
5 ноября 2026, 07:29
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Джаред Кушнер поблагодарил команду Зеленского за конструктивную работу.
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер назвал главную цель США: не просто остановить войну, а не допустить новой / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • США хотят не только остановить войну в Украине
  • Вашингтон готовит более широкую систему гарантий безопасности
  • Кушнер положительно оценил позицию команды Зеленского

Вашингтон стремится не только остановить войну в Украине, но и выстроить систему, которая исключит новый виток боевых действий. Такую цель обозначил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По словам зятя американского лидера, переговорная команда под руководством Трампа сейчас работает со всеми сторонами конфликта и ищет путь к долгосрочному урегулированию.

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Кушнер пояснил, что именно Белый дом считает приоритетом на этом этапе.

"Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились", - написал Кушнер в соцсети X.

Отдельно он отметил роль Киева. По его словам, американская сторона ценит конструктивную позицию Владимира Зеленского и его команды, а также готовность Украины и дальше двигаться к урегулированию.

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Во время первого визита в Киев вместе со Стивом Уиткоффом Кушнер подтвердил, что Трамп хочет не просто завершить войну, а создать условия для долгосрочного мира. Тогда же он подчеркнул, что будущие договоренности должны исключать возможность новой войны.

На форуме YES 2026 в Киеве Кушнер рассказал, что дипломатические дискуссии последних месяцев во многом касались будущей архитектуры безопасности и гарантий. Они должны убедить Украину, что остановка боевых действий будет означать прочный мир, а не оперативную паузу для перегруппировки Москвы. Суверенитет, безопасность и экономическое процветание он назвал тремя незыблемыми опорами любого справедливого исхода для Украины.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

На том же форуме Кушнер признал, что именно территориальные споры остаются центральным препятствием на пути к соглашению между Украиной и Россией.

По словам Кушнера, США ищут "творческое решение", которое сблизило бы позиции Киева и Москвы и заставило Россию завершить войну так, чтобы исключить ее повторение. Киев, в свою очередь, требует обязательных гарантий безопасности, способных сдержать будущую агрессию, и категорически отказывается уступать территории на Донбассе.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины. В состав делегации войдут представители различных ведомств, в частности МИД РФ.

Вашингтон и Киев рассматривают Великобританию, Францию и Германию, как группу, которая будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны. Как пишет Financial Times, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время визита в Киев договорились, что именно E3 будет выступать от имени Европы. В то же время на континенте продолжаются споры по этому поводу: издание отмечает, что полномочия трех государств представлять всех европейцев могут оттолкнуть более мелкие страны. Собеседник FT допускает, что впоследствии круг участников придется расширить.

В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

Россия стремится получить от США экономические уступки и наладить деловые отношения, не соглашаясь при этом на компромиссы ради прекращения войны против Украины.

Одновременно Кремль пытается ограничить участие европейских стран в мирных переговорах. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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