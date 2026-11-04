До 15 лет заключения за препятствование ТЦК: что разрешено сотрудникам центров

Мужчины от 18 до 60 лет должны носить военно-учетный документ и показывать его по требованию ТЦК или полиции.

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Что разрешено представителям ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК та СП

Кратко:

ТЦК могут вручать повестки и проверять документы

За препятствование их работе грозит до 15 лет

Действия представителей ТЦК можно обжаловать в суде

Уполномоченные представители ТЦК и СП имеют право вручать повестки и проверять военно-учетные документы, а за умышленное препятствование их законной работе в особый период грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Если такие действия привели к гибели людей, срок увеличивается до 15 лет. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

В ведомстве напомнили, что ТЦК и СП являются органами военного управления, которые ведут учет, проводят призыв во время мобилизации и комплектуют вооруженные силы.

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В задачи центров входят военный учет, меры оповещения и направление граждан на медицинский осмотр. Также ТЦК организуют социальную и правовую защиту военнослужащих и ветеранов.

Повестки и проверка военно-учетных документов должны происходить в установленном законом порядке. В Минобороны подчеркнули, что уголовное законодательство защищает именно законную деятельность ТЦК и СП.

Что грозит за препятствование работе ТЦК

Умышленная блокировка транспорта или доступа к помещениям, физическое вмешательство в работу или распространение информации о местах проверок может квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья защищает законную деятельность Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а ТЦК и СП являются их структурными подразделениями.

В Минобороны пояснили, какое наказание предусматривает закон.

"В особый период за это предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, а если следствием стала гибель людей или другие тяжкие последствия, то от восьми до пятнадцати лет", - говорится в разъяснении.

Какие документы нужно иметь при себе и как обжаловать действия ТЦК

Во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Призывники и военнообязанные также должны соблюдать правила учета, сообщать об изменении данных и прибывать по вызову.

Если человек не согласен с действиями представителей ТЦК, он может обжаловать их в суде или по инстанциям. Также можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Законно ли ТЦК задерживают людей на улицах

Юрист, управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду отметил, что даже после изменений в мобилизации практика, когда представители ТЦК вместе с полицией ищут людей на улицах, вряд ли исчезнет.

"Будут ли электронные повестки - непонятно. Будут ли и дальше сотрудники ТЦК вместе с полицией ездить и задерживать людей на улицах - на мой взгляд, нет, это не прекратится", - подчеркнул специалист.

В то же время, говоря о правовых рамках работы центров, эксперт обратил внимание, что функции по выявлению нарушителей воинского учета всё больше переходят к полиции.

"Потому что у нас запрещено ездить по улицам и задерживать людей, особенно когда это делают представители ТЦК. Это, в принципе, незаконно. То, что я вижу сейчас, - все больше функций по выявлению людей, нарушающих военный учет, передается именно полиции", - пояснил Муренко.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал Главред, в январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский после совещания с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым анонсировал существенные изменения в системе мобилизации. Президент пообещал решить проблемы в работе ТЦК и СП. Изменения должны были касаться, в частности, вручения повесток и работы центров на блокпостах.

В мае 2026 года народный депутат Максим Заремский подал законопроект №15236 о реформе ТЦК и сервисной модели мобилизации. Документ предусматривает вручение повесток по-новому, в частности онлайн-повестки и электронный кабинет. Также законопроект предлагает обязательную видеофиксацию работы сотрудников ТЦК.

В Киевском городском ТЦК и СП объясняли, когда приложение "Резерв+" можно предъявлять вместо бумажного документа. По словам представительницы центра Ларисы Козак, военно-учетный документ в "Резерв+" имеет силу только с QR-кодом. Отсутствие документа или несоответствие данных может стать основанием для доставки в ТЦК в сопровождении полиции.

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Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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