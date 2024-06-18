В "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ

Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство.

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В Резерв+ запустили важное обновление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, dev.ua

Мобильное приложение "Резерв+" получило важное обновление - теперь в нем доступен электронный военно-учетный документ. Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - написала она.

В приложении также доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

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"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", - сообщили разработчики.

Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней.

Также Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Приложение "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять.

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