В "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ

Мобильное приложение "Резерв+" получило важное обновление - теперь в нем доступен электронный военно-учетный документ. Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
"Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - написала она.
В приложении также доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.
"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", - сообщили разработчики.
Кто такая Екатерина Черногоренко?
Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год).
В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов.
С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах).
27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.
Мобилизация в Украине - последние изменения
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней.
Также Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.
Приложение "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять.
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